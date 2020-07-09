進好市多不戴口罩還狂罵人 佛州男丟了工作

大賣場「好市多」(Costco)已規定會員入內購物必須戴口罩防疫，但佛州一名男子在好市多不但沒有戴口罩，在遭到一名女長者質問後竟然發飆，過程被其他人拍下來並上傳到社交媒體，結果這名男子遭公司炒魷魚，丟失了保險代理人工作。

事發於6月26日，一名男子身穿一件印有「自1779年就管治世界」的紅色T恤及著拖鞋，在邁爾斯堡(Fort Myers)一間好市多內，因為沒按規定戴上口罩，結果被一名女長者質問為何不戴口罩，是否沒有口罩。然而這名男子聞言後竟然發飆，大喊「我感到受威脅」、「滾開」等；而當一名店員到來協助該名老婦時，更遭這名男子怒罵，惡言相向。

整個過程被邁阿密電影製片人科爾本(Billy Corben)拍下來並放上推特；他說，該位女長者後來由其他顧客協助登上自己的汽車離去。

視頻在網上瘋傳，網民指責該名男子，其後這名男子遭人肉搜索，原來是托德保險公司(Ted Todd Insurance)的保險代理馬甫斯(Daniel Maples)。保險公司很快發布推文，除了不贊成片段中馬甫斯的行為外，更稱這名「前雇員」已被解雇。

托德保險公司首席執行官托德(Charley Todd)表示，這種威脅性行為和恐嚇，與公司要成為社區中值得信賴的的核心使命背道而馳。

好市多對今次事件沒有置評，但在5月初要求所有會員購物時必須戴上口罩時，首席執行官傑利尼克(Craig Jelinek)在聲明中表示，明白某些會員可能對戴口罩感到不便及反感，但在目前情況下，這不是個人選擇的問題，戴口罩不但可保護自己，還可以保護其他人。