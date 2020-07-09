快訊

遭終止上市又涉8天洗錢50億 奕智博代理執行長聲押獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國18歲少女抖音上公開支持川普 錄取大學揚言取消入學資格

聯合新聞網 / 綜合報導
普費弗爾在抖音發布影片，公開表示自己支持川普。圖擷自抖音
普費弗爾在抖音發布影片，公開表示自己支持川普。圖擷自抖音

美國現任總統川普上任以來，言行舉止都受到不少指責。一位美國18歲少女近期在音樂平台「抖音」上傳一部影片，內容大方公開支持川普的立場，未料影片一出後卻引來不少人攻擊，有人甚至寄信給她錄取的大學，要求取消她的錄取資格，而少女表示校方有通知她，揚言要取消她的就學資格以及宿舍，不過校方事後否認表示不是因為少女政治立場才考慮取消她的入學資格。

根據「每日郵報」報導，這位少女名叫普費弗爾（Pfefferle），她近期在抖音上傳一部影片，表明自己支持川普的立場，未料該段影片卻引起許多學生的不滿，普費弗爾表示自己收到學生們的死亡威脅，甚至有人在社交媒體上發起活動，要求大家寄信給錄取她的馬凱特大學（Marquette University）管理部門，使學校取消她的就學資格。

對此，普費弗爾表示「我對煽動性的評論感到非常失望」、「同儕的反應令我反感」，而普費弗爾也透露自己有收到來自馬凱特大學的通知，大學招生部主任布萊恩（Brian Troyer）告訴她，她還不是這所學校的學生，她的宿舍也仍在考慮中，不過普費弗爾表示「我被錄取了，我付了住宿費，我有室友，甚至有完整的上課時間表，如果不讓我成為學生，那該怎麼辦」。

不過事發不久後普費弗爾表示馬凱特大學已經確認不會撤銷她的入學資格，校方也發出聲明表示，學校不會因為政治立場撤回入取通知書，校方會考慮普費弗的入學資格是因為她的歧視性言語。

抖音 川普

延伸閱讀

用柚木戳刺！菲國103歲刺青師吸粉全球 守護傳統技藝打拼80年

Facebook刪除影片認定出現「性與裸露」 男子氣憤：只是拍貓頭鷹

美宣布退出WHO 民調結果透露美國人「真實反應」

神奇！科學技術「復活」名畫主角 蒙娜麗莎學網紅鬼臉自拍

相關新聞

關鍵證據曝光...佛洛伊德遭壓頸不斷呼救 警卻狠嗆：別再叫了

美國非裔男子佛洛伊德遭白人員警蕭文以膝蓋壓頸致死，引發反歧視示威潮。新證據顯示，佛洛伊德講了不下20次沒法呼吸，但卻有員...

美國防疫不力還趕人 國際學生嘆：真的很瞎

美國政府下令，大學院校秋季班若僅開設網路課程，校內國際學生不得留在美國。一名台灣留學生批評，「美國防疫不力還趕人，真的很...

美國18歲少女抖音上公開支持川普 錄取大學揚言取消入學資格

美國現任總統川普上任以來，言行舉止都受到不少指責。一位美國18歲少女近期在音樂平台「抖音」上傳一部影片，內容大方公開支持川普的立場，未料影片一出後卻引來不少人攻擊，有人甚至寄信給她錄取的大學，要求取消她的錄取資格，而少女表示校方有通知她，揚言要取消她的就學資格以及宿舍，不過校方事後否認表示不是因為少女政治立場才考慮取消她的入學資格。

美國首席大法官羅伯茲 上月跌倒住院

聯邦最高法院發言人7日晚間表示，首席大法官羅伯茲(John Roberts)上個月跌到撞到額頭，留院觀察一晚。

「他不知道我們在想什麼」 年輕非裔表示未必票投拜登

非裔的葛林(Perry Green)對準民主黨總統候選人拜登缺乏熱情，因為拜登聽不進去年輕非裔現在在想什麼。

川普造勢後...土耳沙確診激增 衛局暗示「兩點連一線」

奧克拉荷馬州土耳沙市(Tulsa)新冠肺炎確診案例增加，顯示疫情升溫，該市衛生局長達特(Bruce Dart)8日指出，川普總統上月20日在土耳沙舉行選舉造勢大會...

進好市多不戴口罩還狂罵人 佛州男丟了工作

大賣場「好市多」(Costco)已規定會員入內購物必須戴口罩防疫，但佛州一名男子在好市多不但沒有戴口罩，在遭到一名女長者質問後竟然發...

史丹佛大學致函請命 籲讓國際學生在美上網路課

位在加州的史丹佛大學今天致函國土安全部為國際學生請命，籲請讓他們留在美國上網路課程，在疫情不確定的時間點要學生旅行返家、...

北韓不願與美談判 川普：若有幫助 願再會金正恩

北韓日前多次表示無意與美國面對面協商，不過，美國總統川普受訪表示，若他覺得有幫助，就會與北韓領導人金正恩再次舉行峰會，對再次召開川金會持開放態度。

7大漢壓死他！美密西根州又傳非裔少年遭壓制喪命

美國反種族歧視示威持續延燒之際，密西根州少年觀護所傳出非裔青少年被中心人員壓制窒息失去知覺，送醫後不治事件。事發影片被放...

警方錄音曝光！死前60聲哀求...佛洛伊德警暴謀殺案調查

拜託！警官大人，求您不要殺死我。」激發美國數十年來全國最大規模抗爭的明尼蘇達黑人市民——喬治．佛洛伊德（George Floyd）——遭遇警察暴力而死亡事件，8日在亨內平郡法院開庭。庭中，4名涉案警官裡被控共犯謀殺、但罪責較輕的2名「菜鳥警察」，分別提出了隨身攝影機的錄音檔案，試圖證明經驗不足的兩人「曾經提醒對佛洛伊德壓頸的『前輩』執法過當」，並無意害死、或任憑受害者當街身亡。然而兩名菜鳥警官的隨身錄音，卻反過頭證明了佛洛伊德從開始就相當配合，除了沒有明顯反抗意圖外，更以哀求口吻連續60次向警方表示「自己很害怕...請不要傷害我」，甚至在被制伏倒地、以膝壓頸後，佛洛伊德都連喊了20多聲「拜託救命！」，唯至斷氣之前，在場警官都無人回應。

美宣布退出WHO 民調結果透露美國人「真實反應」

美國總統川普在7日正式致函聯合國，告知自明年7月6日起退出WHO。此舉無論在全球或美國境內都引發軒然大波。川普的競爭對手，民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）更在Twitter直言，「在我擔任總統的第一天，我將讓美國重新加入WHO」。就有PTT網友拿出數據分析「其實這次較多的美國人是『不認同』退出WHO的」。

熱門新聞

200年老店也不敵疫情！美國服飾品牌布克兄弟聲請破產

數學學霸是天生的？ 研究報告：跟父母有關

美提分手！世衛特使：令人難過 忽視台警告信說法錯誤

火災千鈞一髮！母臨死三樓拋幼子 前大學美式足球隊員驚險接人

美宣布退出WHO 民調結果透露美國人「真實反應」

托疫情的福！湖水變清澈 土耳其1600年教堂古蹟「清晰浮現」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。