美國18歲少女抖音上公開支持川普 錄取大學揚言取消入學資格

美國現任總統川普上任以來，言行舉止都受到不少指責。一位美國18歲少女近期在音樂平台「抖音」上傳一部影片，內容大方公開支持川普的立場，未料影片一出後卻引來不少人攻擊，有人甚至寄信給她錄取的大學，要求取消她的錄取資格，而少女表示校方有通知她，揚言要取消她的就學資格以及宿舍，不過校方事後否認表示不是因為少女政治立場才考慮取消她的入學資格。

根據「每日郵報」報導，這位少女名叫普費弗爾（Pfefferle），她近期在抖音上傳一部影片，表明自己支持川普的立場，未料該段影片卻引起許多學生的不滿，普費弗爾表示自己收到學生們的死亡威脅，甚至有人在社交媒體上發起活動，要求大家寄信給錄取她的馬凱特大學（Marquette University）管理部門，使學校取消她的就學資格。

對此，普費弗爾表示「我對煽動性的評論感到非常失望」、「同儕的反應令我反感」，而普費弗爾也透露自己有收到來自馬凱特大學的通知，大學招生部主任布萊恩（Brian Troyer）告訴她，她還不是這所學校的學生，她的宿舍也仍在考慮中，不過普費弗爾表示「我被錄取了，我付了住宿費，我有室友，甚至有完整的上課時間表，如果不讓我成為學生，那該怎麼辦」。

不過事發不久後普費弗爾表示馬凱特大學已經確認不會撤銷她的入學資格，校方也發出聲明表示，學校不會因為政治立場撤回入取通知書，校方會考慮普費弗的入學資格是因為她的歧視性言語。