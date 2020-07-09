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北韓不願與美談判 川普：若有幫助 願再會金正恩

世界日報 / 編譯中心／綜合8日電

北韓日前多次表示無意與美國面對面協商，不過，美國總統川普受訪表示，若他覺得有幫助，就會與北韓領導人金正恩再次舉行峰會，對再次召開川金會持開放態度。

韓聯社引述美國之音等媒體報導，川普在美國時間7日接受美國電視台Gray TV採訪，對於是否有可能再次與金正恩會面的提問，川普表示：「我理解他們（北韓）希望會面，我們也當然會這麼做。」

他隨後又補充：「如果我覺得這會有幫助，我就會做。」

被問及是否認為雙方會談「會有幫助」時，川普回覆：「有可能，我跟他（金正恩）關係很好，所以也許會有幫助。」

川普與金正恩在2018年6月首次會面，當時同意推進朝鮮半島非核化工作，但後續會面談判破裂，在北韓非核化及美國放鬆對北韓制裁上未能達成共識。

據韓國放送公社（KBS）報導，川普還說，若當年是喜萊莉柯林頓（Hillary Clinton）當選總統，現在美國可能已經與北韓爆發戰爭，「雖然大家都覺得會發動戰爭的人是我，但你看現在什麼事都沒發生」。

在川普就川金會可能性發表上述言論的不久前，北韓外務省北美事務局局長權正根（Kwon Jong Gun）才在北韓中央通信社（KCNA）發表聲明，重申北韓無意與美國面對面協商，並呼籲南韓「停止插手」。

而美國朝鮮問題特使史蒂夫畢根（Steve Biegun）曾在日前表示，由於對新冠疫情嚴峻，在大選前舉行面對面的峰會不太可能。

一些分析人士也認為，目前距離美國大選不到四個月，川普總統優先考慮的不會是朝鮮棄核進程。民意調查顯示，北韓已不是選民關注的重點。

北韓 川普 金正恩

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