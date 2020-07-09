快訊

中職／富邦胡金龍事件 成當年中信「冰風暴」翻版？

蘇格蘭也跟進！台灣旅客入境 7月10日起免隔離

恐美公民隱私受損 特朗普擬禁TikTok

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 美國國務卿蓬佩奧周三(7月8日)表示，美國政府正采取措施，確保中方無法透過任何管道，包括通訊技術或社交媒體，取得美國公民的私人信息。

兩天前，蓬佩奧說華府「肯定」正在計劃禁止中國社交媒體軟件，包括抖音海外版TikTok。蓬佩奧說美國的評估並非為了針對任何一家特定公司，而是基於對國家安全的考慮。

彭博社早前曾報導，美國總統特朗普在周二(7月7日)接受Gray Television采訪時，也說美國政府正在評估禁用TikTok，「這是一筆大生意，現在發生跟中國有關的事情，例如疫情，他們對美國和全世界做的事都很不光彩」。特朗普重申，禁止TikTok是他就新冠疫情懲罰中國的諸多手段之一，他還在考慮當中。

根據中國法律，境內企業須「支持與配合」情報機構執法，交出用戶資料。這項法律讓美國議員對TikTok如何處理用戶資訊提出疑慮。

國際版獨立運營

TikTok是唯一走出中國、在國際上廣泛贏得用戶的社交媒體，其成功得益於與中國市場的切割。

TikTok雖然同樣是由開發抖音的公司字節跳動開發，但是TikTok的設計令中國大陸網民無法登錄，用戶個人數據等適用的規定也與中國不同，目的是面向國際用戶市場。字節跳動也強調，在中國大陸的抖音與其國際版TikTok其實是兩個完全獨立運營的公司。

TikTok宣布退出香港市場之際，字節跳動中國CEO張楠回應傳媒表示，「抖音在香港有很多用戶，將繼續服務當地用戶」。字節跳動發言人7月7日稱，目前公司並不打算把抖音推向香港市場。但路透社援引的另一名知情消息人士稱，香港的抖音用戶多過TikTok，中國內地用戶可以在內地下載或是通過切換帳號的方式下載。

香港用戶僅15萬人 最影響外勞

和其他社交媒體比較起來，TikTok其實在香港並不是特別普及。根據分析公司NapoleonCat去年8月的統計，TikTok在香港只有15萬名用戶。與此同時，臉書和Instagram在香港則分別有560萬和260萬名用戶。

因此，TikTok退出香港、改由抖音進駐的消息，最受影響的其實是在港工作的外籍勞工。象征著「跨海外籍勞工在香港」的標簽#ofwhk在TikTok上面有近1200萬次觀看次數。

在香港招募外籍勞工的專家米裡安(Mirian Sim)對法新社表示，她透過TikTok招募勞工或與勞工溝通，「我用它來和既有的助手保持聯系，也用這個傳遞正面的消息給他們」。菲律賓籍勞工喬安也說，她對於TikTok退出香港有點難過，因為TikTok是她排解工作壓力的方法。

張慈(法新社)

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

美宣布退出WHO 民調結果透露美國人「真實反應」

美國總統川普在7日正式致函聯合國，告知自明年7月6日起退出WHO。此舉無論在全球或美國境內都引發軒然大波。川普的競爭對手，民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）更在Twitter直言，「在我擔任總統的第一天，我將讓美國重新加入WHO」。就有PTT網友拿出數據分析「其實這次較多的美國人是『不認同』退出WHO的」。

川普逼「只上網路課程」國際學生離境 哈佛、麻省理工要提告

美國總統川普政府下令，秋季班課程僅開設網路課程的大學院校內的國際學生，將不得留在美國；哈佛大學和麻省理工學院今天提告欲擋...

警方錄音曝光！死前60聲哀求...佛洛伊德警暴謀殺案調查

拜託！警官大人，求您不要殺死我。」激發美國數十年來全國最大規模抗爭的明尼蘇達黑人市民——喬治．佛洛伊德（George Floyd）——遭遇警察暴力而死亡事件，8日在亨內平郡法院開庭。庭中，4名涉案警官裡被控共犯謀殺、但罪責較輕的2名「菜鳥警察」，分別提出了隨身攝影機的錄音檔案，試圖證明經驗不足的兩人「曾經提醒對佛洛伊德壓頸的『前輩』執法過當」，並無意害死、或任憑受害者當街身亡。然而兩名菜鳥警官的隨身錄音，卻反過頭證明了佛洛伊德從開始就相當配合，除了沒有明顯反抗意圖外，更以哀求口吻連續60次向警方表示「自己很害怕...請不要傷害我」，甚至在被制伏倒地、以膝壓頸後，佛洛伊德都連喊了20多聲「拜託救命！」，唯至斷氣之前，在場警官都無人回應。

火災千鈞一髮！母臨死三樓拋幼子 前大學美式足球隊員驚險接人

美國亞利桑納州鳳凰城一棟公寓3日發生火災，一名住在三樓的母親為了讓孩子有機會逃生，不惜冒險把兒子從陽台拋下，好在一名前大...

川普退出世衛罵聲四起 專家：近代最毀滅性的總統決策之一

美國總統川普正式知會聯合國，表示將退出世界衛生組織（ＷＨＯ），川普已多次指控世衛偏袒中國大陸，沒有正確迅速通報疫情資訊，...

為川普彈劾案作證 陸軍中校疑遭威嚇將退伍

美國總統川普彈劾案關鍵人物、前白宮幕僚文德曼（Alexander Vindman）今天表示將自陸軍退伍，而他的律師稍早描...

美明年7月6日退出世衛 拜登：我當選再加入

美國已致函聯合國，告知自明年七月六日起退出聯合國世界衛生組織（ＷＨＯ）。美國眾院議長波洛西抨擊川普政府此舉「愚蠢無知」，...

姪女新書爆 「川普靠槍手上名校」

美國總統川普姪女瑪麗．川普所寫的家族內幕爆料新書，部分節錄內容搶先曝光。書中披露，川普家族幾代以來延續著貪婪、背叛、骨肉...

克魯曼：美國抗疫失敗 錯在領導人

美國新冠肺炎疫情原本的重災區紐約州，提供了一個明顯的教訓：感染率升高起初似乎只是小隱憂，不久後卻呈現爆炸性成長。若美國政...

玩真的 川普宣布退出WHO

美國正式知會聯合國將退出世界衛生組織（WHO）之際，在美國新冠肺炎7日新增病例高達6萬例，改寫單日新高。

因疫懲罰大陸 川普擬禁抖音

美國總統川普七日表示，他考慮禁止廣受歡迎的影音分享軟體TikTok（抖音國際版），以懲罰中國未妥善因應新冠病毒疫情傷害全...

FBI：陸逼異議者「回國或自殺」

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）局長雷伊七日在華府智庫演說時表示，中共總書記習近平主導反貪「獵狐計畫」，追查在海外批評北京當局的...

熱門新聞

200年老店也不敵疫情！美國服飾品牌布克兄弟聲請破產

美提分手！世衛特使：令人難過 忽視台警告信說法錯誤

日本單親媽媽出遊8天 3歲女兒獨留家中餓死

火災千鈞一髮！母臨死三樓拋幼子 前大學美式足球隊員驚險接人

數學學霸是天生的？ 研究報告：跟父母有關

托疫情的福！湖水變清澈 土耳其1600年教堂古蹟「清晰浮現」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。