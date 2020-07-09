恐美公民隱私受損 特朗普擬禁TikTok

(德國之聲中文網) 美國國務卿蓬佩奧周三(7月8日)表示，美國政府正采取措施，確保中方無法透過任何管道，包括通訊技術或社交媒體，取得美國公民的私人信息。

兩天前，蓬佩奧說華府「肯定」正在計劃禁止中國社交媒體軟件，包括抖音海外版TikTok。蓬佩奧說美國的評估並非為了針對任何一家特定公司，而是基於對國家安全的考慮。

彭博社早前曾報導，美國總統特朗普在周二(7月7日)接受Gray Television采訪時，也說美國政府正在評估禁用TikTok，「這是一筆大生意，現在發生跟中國有關的事情，例如疫情，他們對美國和全世界做的事都很不光彩」。特朗普重申，禁止TikTok是他就新冠疫情懲罰中國的諸多手段之一，他還在考慮當中。

根據中國法律，境內企業須「支持與配合」情報機構執法，交出用戶資料。這項法律讓美國議員對TikTok如何處理用戶資訊提出疑慮。

國際版獨立運營

TikTok是唯一走出中國、在國際上廣泛贏得用戶的社交媒體，其成功得益於與中國市場的切割。

TikTok雖然同樣是由開發抖音的公司字節跳動開發，但是TikTok的設計令中國大陸網民無法登錄，用戶個人數據等適用的規定也與中國不同，目的是面向國際用戶市場。字節跳動也強調，在中國大陸的抖音與其國際版TikTok其實是兩個完全獨立運營的公司。

TikTok宣布退出香港市場之際，字節跳動中國CEO張楠回應傳媒表示，「抖音在香港有很多用戶，將繼續服務當地用戶」。字節跳動發言人7月7日稱，目前公司並不打算把抖音推向香港市場。但路透社援引的另一名知情消息人士稱，香港的抖音用戶多過TikTok，中國內地用戶可以在內地下載或是通過切換帳號的方式下載。

香港用戶僅15萬人 最影響外勞

和其他社交媒體比較起來，TikTok其實在香港並不是特別普及。根據分析公司NapoleonCat去年8月的統計，TikTok在香港只有15萬名用戶。與此同時，臉書和Instagram在香港則分別有560萬和260萬名用戶。

因此，TikTok退出香港、改由抖音進駐的消息，最受影響的其實是在港工作的外籍勞工。象征著「跨海外籍勞工在香港」的標簽#ofwhk在TikTok上面有近1200萬次觀看次數。

在香港招募外籍勞工的專家米裡安(Mirian Sim)對法新社表示，她透過TikTok招募勞工或與勞工溝通，「我用它來和既有的助手保持聯系，也用這個傳遞正面的消息給他們」。菲律賓籍勞工喬安也說，她對於TikTok退出香港有點難過，因為TikTok是她排解工作壓力的方法。

張慈(法新社)

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