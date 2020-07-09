美宣布退出WHO 民調結果透露美國人「真實反應」

美國總統川普在7日正式致函聯合國，告知自明年7月6日起退出WHO。此舉無論在全球或美國境內都引發軒然大波。川普的競爭對手，民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）更在Twitter直言，「在我擔任總統的第一天，我將讓美國重新加入WHO」。就有PTT網友列出美國民調公司數據分析「其實這次較多的美國人是『不認同』退出WHO的」。

網友引用市場調查和數據分析公司YouGov在5、6月所做的民調「對於退出WHO認同不認同」，數據顯示全部成年人中「不認同」的比率有46%，高於認同的33%和沒意見的22%。

YouGov的民調數據顯示政治立場使美國人對退出WHO的態度呈現兩極化。圖擷自 YouGov

從數據也可看出民主黨和共和黨意見紛歧，拜登所屬的民主黨有高達75%的人「不認同退出」WHO，而川普所屬的共和黨則有66%的人「認同退出」WHO。網友分析，支持共和黨的民眾對川普的支持度和對其他議題的認同度都高達8、9成，66%算是低的，「加上這次退出WHO還只是『預計』（正式生效要明年），所以不論最後誰當選，感覺美國不會那麼輕易退出的……」

他更直言，「現在疫情更多是內政問題的情況下，可能之後對WHO的反彈力道又會變更低，因為注意力都轉回美國政府失職問題上了」。網友更點出兩個問題，第一點，「不先整治WHO就直接退出對嗎？」其次，「在全世界疫情正嚴重，最需要公衛組織的時候退出，時間點合理嗎？」網友也點出美國人的看法，「像是直接放棄戰場一樣」。

事實上，在川普和拜登的推文底下也有許多美國網友的批評聲浪，「我們需要一個相信科學的總統」、「川普是世界無法被捕的人類嗎？為何可以這樣任性作為」、「新冠病毒根本不是川普的優先處理順序，他只擔心他的連任」。

當然也有網友諷刺拜登重返WHO是親中的表現，「所以拜登要成為中共的好朋友嗎？」、「重返中國集團」、「翻譯：我要把所有資金重新投入中國的口袋」、「錢不是問題，問題是WHO的無能和腐敗違反了美國的原則和期望，給他們一分錢都嫌多。」