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美明年7月6日退出世衛 拜登：我當選再加入

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／七日電
美國累計病例已接近三百萬例，圖為加州洛杉磯林肯公園七日有醫護人員穿上防護裝備，協助居民接受新冠肺炎檢測。（法新社）
美國累計病例已接近三百萬例，圖為加州洛杉磯林肯公園七日有醫護人員穿上防護裝備，協助居民接受新冠肺炎檢測。（法新社）

美國已致函聯合國，告知自明年七月六日起退出聯合國世界衛生組織（ＷＨＯ）。美國眾院議長波洛西抨擊川普政府此舉「愚蠢無知」，削弱國際對抗病毒的努力。

民主黨總統參選人拜登表示，若十一月當選總統，明年一月就任第一天就要重新加入世衛，並恢復美國在世界舞台上的領導地位。

路透報導，聯合國發言人杜雅里克七日證實，已接獲美國退出世衛的通知。根據美國一九四八年加入世衛的條件，美國要退出世衛必須提前一年通知，並履行尚未解決的財務義務。杜雅里克說，聯合國秘書長古特瑞斯正與世衛共同確認，美國是否滿足退出的所有條件。路透報導，美國至今還欠款超過兩億美元。

美國總統川普在今年初疫情剛發生時，曾多次稱讚中國大陸國家主席習近平的防疫成績，但在三月美國疫情惡化後，川普開始將矛頭對準世衛和大陸，稱大陸掩蓋疫情，世衛偏袒北京未能及時通報訊息還提供錯誤建議，讓世界各國受害。華盛頓郵報、英國廣播公司等媒體說，雖然世衛防疫作法需要檢討，但川普的指控充斥偏頗扭曲且誇大不實。

川普已在五月廿九日宣布終止與世衛的關係，美國每年捐助世衛的四點五億美元款項也將停止。世衛正在進行全球合作研發新冠病毒疫苗計畫，英國和德國等美國盟邦說，他們不會停止資助世衛。

民主黨國會議員反對退出世衛，參院外交委員會民主黨籍首席議員梅南德茲表示，川普這種作法無法保護民眾生命和利益，只讓美國人更脆弱與孤立。眾院議長波洛西說，世衛正在協調全球對抗新冠肺炎，當數百萬人性命面臨危險時，川普卻退出世衛削弱國際對抗病毒的努力，實在是「愚蠢無知」。

共和黨聯邦參議員史考特則讚許川普，稱川普讓各界知道「美國不會花納稅人一毛錢，支持一個替中國掩蓋新冠疫情、對美國利益毫無幫助的組織」。

世衛祕書長譚德塞七日表示，全球疫情顯然還在升高，「我們還沒見到疫情高峰」。約翰霍普金斯大學統計，美國七日通報超過六萬個新增病例，是疫情爆發以來新高，美國累計病例已接近三百萬例。

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