FBI：陸逼異議者「回國或自殺」

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）局長雷伊七日在華府智庫演說時表示，中共總書記習近平主導反貪「獵狐計畫」，追查在海外批評北京當局的人，手段令人震驚。他說，中國政府會告訴當事人家屬，要求當事人立刻在返回中國或自殺之間做一選擇，也會以其家人為脅迫，不惜逮捕其在中國的家人。

雷伊表示聯調局已介入這些調查。他呼籲在美國的中國人若被中方官員強迫回國，要聯繫聯邦調查局。

雷伊說，中國政府持續竊取美國民眾個資，與中國相關的經濟間諜案過去十年成長十三倍，平均每十個小時聯調局就會啟動一項與中國有關的調查。如今聯調局正在調查的五千多件經濟間諜案，近半的兩千件與中國有關。

大陸外交部：「中國不是吃素的」

趙立堅昨天對此回應表示，「ＦＢＩ說的話你也信？」他指，雷伊言論充著斥政治謊言，並稱「他們不要以為中國安全部門是吃素的」，並敦促美國官員立即糾正錯誤，停止損害兩國互信與合作的做法。

雷伊七日在華府保守派智庫哈德遜研究所這場演說，列舉中國近年在美國進行的多項竊取智慧財案件，他還提到中國在二○一四年實施的獵狐計畫。獵狐計畫鎖定習近平視為「威脅」且人在國外的政治異議者，包括數百名居住在美國的美國公民或綠卡持有者。

雷伊表示，中國用盡一切方法要成為世界上唯一強權，美國民眾應該認清中國野心，了解中國無孔不入的竊資。他同時提到中國還會透過中間人間接來接觸州長、參議員或市長等有影響力的政治人物，間接影響美國政策。

美中關係越來越壞，聯邦調查局長雷伊7日對中共發出嚴重指控。圖為美國總統川普2017年11月訪問北京時與中國國家主席習近平主持經貿商談。 （美聯社）

雷伊說，中國會運用影響力，公開或間接阻撓美國官員訪問台灣計畫。若美國有議員或州長要訪台，中國政府會以選區企業無法繼續在中國經營為要脅，迫使官員取消訪問。

此外，美國國務卿龐培歐七日宣布，援引二○一八年通過的「西藏旅行互惠法」，對「限制外國人進入西藏」的中國官員實施赴美簽證限制。這是國務院再度制裁大陸官員，預料將提高美中緊張關係。

大陸外交部發言人趙立堅昨立即宣布北京的反制措施，指「中方決定對在涉藏問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制，並敦促美方立即停止借涉藏問題干涉中國內政」。