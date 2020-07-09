玩真的 川普宣布退出WHO

美國正式知會聯合國將退出世界衛生組織（WHO）之際，在美國新冠肺炎7日新增病例高達6萬例，改寫單日新高。

美國國務院6日已正式通知聯合國，將終止在世衛長達72年的會籍。國務院發言人說：「總統已表明，世衛需要整頓。世衛首先須展示出能夠進行重大改革，且具備以透明且負責任的方式預防、檢測、及因應傳染病擴散的能力。」

然而，美國退出世衛要到明年7月才會生效，因此最終結果將取決於川普是否成功連任。川普的對手拜登7日說，若他勝選，美國將不會脫離世衛。

與此同時，美國7日新增病例數創下單日新高。根據約翰霍普金斯大學統計，佛羅里達州7日新增7,361新冠肺炎病例。據華爾街日報分析，佛州新增病例的七日平均高於14日平均，代表疫情正在加劇。

另一疫情熱點德州，7日更增加超過1萬名病例，與佛州與紐約州並列，成為單日確診病例曾突破1萬人的三個州之一。