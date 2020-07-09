克魯曼：美國抗疫失敗 錯在領導人

美國新冠肺炎疫情原本的重災區紐約州，提供了一個明顯的教訓：感染率升高起初似乎只是小隱憂，不久後卻呈現爆炸性成長。若美國政府願意記取這教訓，或許現在情況大不同。

2008年諾貝爾經濟學獎克魯曼本周在紐約時報專欄撰文指出，美國已經輸了這場抗疫之戰，與其說是文化因素使然，不如說是領導人的問題。

過去三周以來，疫情情勢變得十分嚴峻。亞歷桑納州和德州的醫院陷入危機，原因就是時機未到就重啟，包括直接解除封鎖令，以及太早向民眾傳達「風險已過」的訊息。

克魯曼認為，更大的原因出在政治領導人身上，從反封鎖抗疫示威並非草根運動，而帶有濃厚「上行下效」色彩，即可見一斑。

這些示威活動許多是由保守派政治人物發動的，一部分與川普競選陣營有著密切的關係，且獲得了右翼富豪金主的資助。

從川普以降，為何這麼急著要重啟？據克魯曼研判，川普政府渴望在11月的總統大選以前，交出就業大幅成長的成績單，以便宣稱自己在經濟上取得成功。

諷刺的是，川普拒戴口罩也不鼓勵別人戴，即使眾所周知口罩是降低感染率、避免經濟重關的方法之一。也許他認為戴口罩看來很蠢、會弄壞他臉上化好的妝、或提醒民眾疫情尚未控制住，無論如何，川普寧願民眾冒生命危險，也要換取一己和一黨政治私利，這種做法已經適得其反。

即使純粹就經濟而論，重啟策略或許也將宣告失敗。因為最新的官方就業數據只顯示到6月第二周的情況，而各種短期指標則顯示，之後的成長步伐已然減緩，或甚至倒退，在目前新冠肺炎新增病例數竄升的各州尤其是如此。