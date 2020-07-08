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ICE簽證新規…大學恐損410億 哈佛校長：逼國際生離境

世界日報 / 記者劉晨懿之張大仁／綜合報導
美國官員透露，川普政府計畫取消數千名大陸留學生簽證。圖為哈佛大學。 （美聯社）
美國官員透露，川普政府計畫取消數千名大陸留學生簽證。圖為哈佛大學。 （美聯社）

針對聯邦移民及海關執法局(ICE)有關留學生的新規定，哈佛大學校長白樂瑞(Lawrence S. Bacow)發表聲明稱，這破壞了各大學秋季學期規畫；麻省理工學院校長瑞夫( L. Rafael Reif)在給全校師生信中表示，「對於國際學生，國土安全部的決定使情況變得更複雜」。

哈佛本科生院6日公布，秋季學期將全部進行網課；MIT則在次日宣布，新學期將採線上和面授混合教學，但僅住校生可參加面授課程，本科生院則將允許大四和「在安全、生活條件、簽證身分或其他困難需要特殊考慮」的學生返回校園。

對於ICE要求今秋全網課留學生離境、未報到者禁入境的新規，白樂瑞說，「我們深感憂慮的是，這對一個複雜問題強加了一種鈍化、一刀切的方式，使國際學生，特別是線上項目者，除了離境或轉學外，幾乎沒有其他選擇」。

他說，這一指導意見破壞了包括哈佛在內的許多學校，為學生著想而採取的深思熟慮的辦法，在平衡全球大流行病的健康和安全挑戰的同時，規畫繼續開展學術課程。

白樂瑞說，哈佛將與全國其他大學緊密合作，想出一條往前走的辦法。他說，「我們必須盡一切努力確保學生能夠繼續學習，而不用擔心中途被迫離開，打亂學術進度，破壞他們為繼續學業所做出的承諾和犧牲」。

哈佛負責國際事務的副教務長Mark C. Elliot正在聯絡哈佛留學生所在各個國家的美國大使，想辦法加快簽證。

MIT校長瑞夫在給師生秋季安排通知信中寫道，「請注意，這一規定對我們的國際學生(包括本科生和研究生)有潛在嚴重影響，我們正在審查細節，並盡快與所有受影響學生聯繫」。

多年來，大量國際學生湧入美國，尤其是來自中國。事實上，根據國際教育研究所(IIE)統計，在所有國際學生中，有三分之一來自中國，無論是在人數上還是比率上都比其他任何國家多。

國際教育工作者協會(NAFSA)執行董事兼CEO布里墨(Esther Brimmer)發表聲明指出：「一旦全新國際學生入學人數開始下降，美國將因這項在學術和經濟上造成傷害的新政策而承受失去全球人才的風險。」

NAFSA統計，在2018-2019學年，美國的國際學生貢獻經濟近410億元。而且這個數字可能依不同計算方法而更高。

哈佛大學 留學生

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