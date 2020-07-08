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移民律師：ICE新規只適用今秋！若簽證有效 明春可返美讀書

世界日報 / 記者金春香／紐約報導
美國移民與海關執法局（ICE）6日宣布，學校如在今年秋季全部實施遠距網課，國際學生將須離境，以符合簽證身分。記者蘇健忠／攝影
美國移民與海關執法局（ICE）6日宣布，學校如在今年秋季全部實施遠距網課，國際學生將須離境，以符合簽證身分。記者蘇健忠／攝影

移民及海關執法局(ICE)公布指南，國際學生不能全選網路課程，否則須離境，境外學生若全選網路課程也會被禁止入境，多位移民律師7日表示，該指南目前暫只適用於今秋，且不影響學生身分，如果疫情緩和，明年春季學期所有學校恢復正常，屆時只要簽證仍在有效期內，學生仍可以順利回美；另外律師相信，隨後一兩周內定會有團體就此提告，若聯邦法院發布禁制令(Injunction)，該新規將難以執行。

移民律師陳明利表示，目前在美國境內的國際學生，若其就讀學校今秋全面改為網課，並不影響學生簽證的有效性，只要在簽證過期前回美，學生身分仍可保留。

那些現在人在境外的國際學生，一類為剛被美國大學錄取、正準備辦理學生簽證的學生；另一類為已在美國就讀，但因各種原因回國後無法返美的學生。

影音來源：世界新聞網

對於第一類，如果錄取的學校秋季採取全面網路授課，那麼由於ICE新規，國務院停止發放簽證，海關與邊境保護局(CBP)也會限制他們入境；但就算學校恢復到校教學，由於美國在海外的使領館因疫情原因紛紛關閉，也難以預約學生簽證申請，學生能否順利在開學前來美，也是未知數。

對於第二類學生，如果聯邦法院未發布禁制令，學校也決定全部網路授課，他們就無法回到美國；但只要這些學生的學生簽證仍然有效，等到疫情緩和，學校恢復正常授課後，他們仍可回美繼續學業。

陳明利也表示，近年來美國各類簽證發放和延期政策緊縮，在美讀書的學生若簽證即將過期，大多不會貿然回國，大部分回國學生的簽證有效期仍較充裕，不需進行延期；如果就讀的學校在中國有分校區，只要美國總校同意，學生可在分校上課。

移民律師李定一則表示，根據以往經驗，應該很快就會有移民維權團體到法院狀告聯邦政府，一旦某一聯邦法院下令禁止新規執行，國際學生就還有一線希望。

李定一說，目前在美的學生若不顧規定執意留在美國，恐面臨被強制離境的風險，雖然移民當局追查各學校執行情況的可能不會達到百分之百，但不能抱有僥倖心理；她也指出，若繼續留在美國學習，學生選擇的網路課程不能超過三個學分。

對於持旅遊簽證來美後在境內轉為學生簽證者，李定一指出，這一群體中受新規影響需要暫時離美、回母國重新申請簽證，但很可能會被拒簽。

根據高等教育紀事(Chronicle of Higher Education)最新發布的統計數據，該機構追蹤的1000多所大學中，有8%的大學已決定秋季全部提供網路授課，60%決定秋季學期教學以面對面形式進行，23%的大學決定面對面和網路授課方式相結合。

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