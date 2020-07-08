一切為連任！川普硬推重啟大學 向國際生開刀

川普政府逐步收緊移民政策，繼減少工作簽證及停辦綠卡後，現在拿國際學生開刀。美聯社報導，移民局要求各大學國際學生須修習面對面常規課程，否則須離境，即是來自川普總統的壓力，他一直施壓地方政府儘快重啟經濟活動，創造「美國疫情沒有那麼嚴重」的形象，進而為自己連任選情鋪路，無視美國疫情仍在延燒。

移民局公布新版指南後，川普以全部大寫字母推文說：「學校必須在秋季開放！」之後他又發一則推文批評民主黨：「腐敗的白登和民主黨不願讓學校在秋季開學，是基於政治理由而非衛生理由！他們以為這能在11月時幫到他們。大錯特錯！民眾都知道。」

美國新冠肺炎疫情持續惡化，6月單日新增確診人數屢創紀錄，但川普不斷強調美國病故率最低、檢測率最高、堅持辦造勢大會、不戴口罩等充滿爭議的防疫觀念及政策。

聯邦參議員桑德斯推文說：「這個白宮的殘忍沒有極限。外國學生被迫做出選擇，冒著生命危險到校上課，或是被遣返。」

美國簽證政策本就嚴格，不准國際學生修習全網路課程是原本就有的規定，目的是防範假留學真打工等弊端，但在疫情嚴峻之際，對改採網路教學的大學和留學生開刀，難怪引發教育界全面反彈。

留學生是刺激美國經濟的一個群體，他們支付學費又有吃喝開銷，為所在學校和當地消費做出巨大貢獻。根據商務部數據，僅2018年，國際學生就為美國經濟貢獻450億元，維繫不少基層社區的繁榮。

川普並非不會算這筆經濟帳，他算的是政治帳。 而給國際學生立新規，可謂一石三鳥。首先，傳達了不歡迎移民的信號，回應了支持者的心聲。其次，時下最重要的是復工復產，而學校恢復教室教學正是生活回歸正軌的標誌。再次，國際學生及他們的家庭成員多數沒選票，不怕得罪。