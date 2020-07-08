來美念書怎麼這麼難！中國留學生歷半年波折 喜悅到茫然

原計畫今秋來美讀工商管理碩士的中國留學生唐文森7日表示，新冠疫情發生這半年來，幾乎每天都在為能否拿到簽證、順利入美著急，1月底收到學校錄取通知書時的喜悅和期待已蕩然無存；移民和海關執法局(ICE)6日針對留學生的新規可謂雪上加霜，「我的學校尚未對秋季上課方式作出決定，眼看著開學在即，我卻一片茫然」。

唐文森2017年5月從美東的一所大學本科畢業後回國工作，因為還想來美國讀研究所，2018年開始為申請學校做準備，2019年秋天陸續向學校寄出申請材料；今年農曆大年三十，他收到最想去的加州一所大學的錄取通知書，將在今秋入學，攻讀MBA。

唐文森說，「當時在電郵裡看到錄取通知書時，非常激動，憧憬著8月再次回到美國校園的場景」；然而，緊接著中國爆發新冠疫情，隨後美國公布防疫禁令，限制14天內到過中國的外籍人士入境；「那時，我還有些樂觀，因為我最早也要到7月底才去美國，想著5、6月應該會解禁了，實在不行，也可以先到第三國住兩周」。

「然而情況並非我想的那樣簡單，甚至是越發惡化。」唐文森說，「2月初北京的美國駐中國大使館暫停了移民和非移民簽證預約、中美之間航班數量驟減」；要順利入學，獲得學生簽證是第一步，從那時起，他密切關注美國使領館的簽證預約信息，等著重開；「好不容易約到的7月面簽被取消了，兩天前，我再次預約了8月初在北京的大使館面簽」。

唐文森表示，學校尚未確定秋季的授課方式，7日收到學校的消息說，面對新政策，學校正在評估，會盡一切努力，讓國際學生可在美上課。

「現在只能等待，半年前收到錄取通知書時的興奮和期待，已被這半年來的擔心、焦慮和不知所措取代。」唐文森說，「若學校最終決定可以到校上課、我也拿到了簽證，但也很難按時到校報到；如果只能遠距上課，我很可能會向學校申請延期入學」。