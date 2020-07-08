川普施壓各州促今秋復課 被批為拚連任、無視學生安全

川普總統7日向各州施壓要求學校在今年秋季復課，並強調親自授課的好處，復課能緩解家長面對孩童自學的壓力，他稱有些州不復課是出於政治因素；而學校人員則呼籲國會發放更多聯邦經費，才能安全重新開放校園。

川普7日在白宮舉行圓桌會議，與全美數十名教育和健康官員討論如何安全復課；川普表示：「我們希望復課，人人都這麼希望……我們打算施壓州長和其他人開放學校。」

川普未說明會如何施壓州長，但聲稱民主黨人是為了政治因素而關閉校園，並非出於健康考量；與會者紛紛表示，學校應該基於學術和心理健康因素恢復上課，他們弱化學生染疫風險，但也承認保護高風險族群很重要。

教育部長貝茜．狄弗斯(Betsy DeVos)表示，學校應該完全開放，部分復課對不起學生和納稅人；她強調除了身體健康與安全，還要考量社會與心理健康，以及學校提供膳食等機會，親自授課絕對是最終目標。

「最終要討論的不是學校應否開放，而是該如何開放。」狄弗斯致電州長時也表示對很多學校感到失望，「一周在教室上課兩天，根本不是選項」，她表示全國學生進度已落後，學生和家長需要更多選項。

前教育部長鄧肯(Arne Duncan)在推特發文指出：「大家都想要孩子返回學校，問題是我們夠不夠關心孩童安全復課……這將決定孩子今年秋季的命運。」

不過白宮會議上未多談安全復課措施，批評者指控政府無視疫情惡化急於復課。

「全國教育協會」(NEA)主席莉莉．艾斯科爾森．賈西亞(Lily Eskelsen Garcia)表示，教育人士期盼返校與學生同在，但前提是確保校園安全；她認為川普政府無力掌控疫情，急於全面復課不過是他的連任策略。

學校維權者等團體估計，公立學校需要數十億元的聯邦經費支付防疫增加的成本，包括遠距上課新設備、擴大檢測、提供個人防護設備與校園消毒。參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)曾表示，學生復課是下一輪紓困案的重點，但未公布詳細措施。

衛福部長阿查爾(Alex Azar)建議，學生的課桌應保持距離，教師可輪班，餐點可帶到教室用餐，避免大型群聚。