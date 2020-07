姪女新書爆料「川普請槍手考SAT、說謊成性」 白宮回嗆一句話

川普總統姪女瑪麗‧川普(Mary Trump)所寫的家族內幕爆料新書,部分截錄內容搶先曝光。書中披露,川普家族幾代以來延續著貪婪、背叛、骨肉相殘等歪風,雖然造就川普成為全紐約最富有、最知名的房地產霸主,卻有著嚴重扭曲的人格特質,「對人的判斷是以財力做為衡量」、「說謊成性就是他的生活方式」。

55歲的瑪麗‧川普是川普總統已故哥哥小佛瑞德‧川普(Fred Trump Jr.)的女兒,她是第一個跳出來「家醜外揚」的川普家族成員,備受矚目。川普的弟弟羅伯特‧川普(Robert S.Trump)6月底向法院聲請新書出版的臨時禁止令,理由是姪女違反了20多年前簽署的家族成員保密協議,不過紐約上訴法院法官並未同意。

瑪麗‧川普在回憶錄「坐擁一切卻永不滿足:我的家庭如何造就全世界最危險的男人」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World`s Most Dangerous Man)中指出,川普在紐約州就讀高中時,就花錢聘請槍手,冒名幫他參加SAT考試。槍手考試成績亮麗,讓川普因此申請到了鼎鼎大名的賓州大學(University of Pennsylvania)華頓商學院(Wharton business school)。

白宮7日發布聲明指出,川普表示他並未如姪女所述在SAT考試作弊;副發言人莎拉‧馬休斯(Sarah Matthews)說:「SAT的莫名指控完全不實。」她接著談到川普的父子關係,「總統描述他與父親的關係溫暖,並說他的父親待他很好。」

兄病危 川普被控去看電影

白宮發言人凱莉‧麥肯內尼(Kayleigh McEnany)7日表示,瑪麗‧川普新書中有關川普的描述充滿謊言,不過她表示還未讀過該書;麥肯內尼稱「那是一本謊話連篇的書」,並稱川普姪女的指控「荒誕無稽,全無真話」。

瑪麗‧川普指出,她的父親小佛瑞德‧川普1981年因飲酒引發心臟病緊急送醫時,她的叔叔川普未到醫院探視,而是跑去看電影。她寫到,父親住院期間,川普家族沒有任何人前往探視。小佛瑞德‧川普在1981年9月過世,享年42歲。

她在書中指控,父親當年在爺爺老佛瑞德‧川普(Fred Trump Sr.)手下工作,表現欠佳被迫離開房地產事業,投入成為飛行員的生涯,「叔叔川普有樣學樣,學著老佛瑞德‧川普的手段,加上其他手足漠視、無作為,摧毀了我的爸爸,我不能讓他也摧毀了我的國家。」

川普治國能力 家人也懷疑

書中寫道,川普正式宣布要選總統之後,就連川普的姊姊、已退休聯邦上訴法院法官瑪麗安‧川普‧巴瑞(Maryanne Trump Barry)都非常不看好,懷疑川普是否確有治國能力。

瑪麗‧川普指出,在2016年總統大選時,她並沒有投票給叔叔,而是投給民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton),川普的勝選派對她也沒參加。她寫道,剛開始並不覺得叔叔要宣布參選是選真的,「因為他只是想要獲得免費宣傳而已。」

書中寫道,瑪麗安‧川普‧巴瑞在2015年一次午餐聚會上,形容川普為「他就是個小丑,永遠選不上」。瑪麗安‧川普‧巴瑞對於福音派基督徒力挺川普也感到匪夷所思,因為「他唯一一次上教堂,就是媒體鏡頭出現的時候。想不到他竟得到這些基本支持群眾。他是個沒有原則的人,一點兒也沒有!」

自戀者九指標 川普都符合

身為臨床心理學家的瑪麗‧川普在書中分析,診療是否為「自戀者」(narcissist)的九大指標,川普統統符合,但這都還不足以形容川普心理健康出問題的嚴重程度。她指出,川普的病態行為非常複雜,很多行為無法解釋,若要診斷需要靠許許多多的心理學、神經生理學測驗,「而他絕不可能願意接受」。

她在賽門舒斯特公司(Simon & Schuster)出版的回憶錄中寫道,川普的自大已經成為他自己與真實世界之間的一道屏障,「但由於川普在他父親身後繼承了龐大的金錢與權力,使得他永遠不必親自面對問題。」

新書上市日期為7月14日。根據法院紀錄,賽門舒斯特公司首刷已印好7萬5000本。