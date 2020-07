川普姪女出書爆料╱白宮顧問康威：清官難斷家務事 總統家事不該公開

針對川普總統姪女瑪麗.川普(Mary Trump)出書爆料,白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)7日面對媒體詢問表示,她認為「清官難斷家務事」,總統家事不該公開。

康威在答覆該福斯新聞(Fox News)詢問時還指出,主流媒體成員應該在公開有關「人家」的訊息之前,「三思而後行」。

康威批評社會大眾不該這麼相信瑪麗·川普的書。該回憶錄還沒出版就已被多個新聞機構取得內容並對外公開。

康威說:「在我看來,這就像其他所有書籍一樣,人們一下子就認定了作者的可信度,尤其是那些未經宣誓就來寫小說的人,他們寫的還可能是小說裡的小說,但只要和總統扯上邊就好。」

她還表示,「我認為有太多書從未經過事實驗證。像我們現在就是在重複書裡提到某段某人與他人的對話,這些人甚至沒有親口說出這些話」、「通常許多書都沒有經過事實驗證,也沒有人會對內容發誓。但我知道,總有人急著想打壓任何當上總統的人的信譽。」

瑪麗·川普的回憶錄「坐擁一切卻永不滿足:我的家庭如何造就全世界最危險的男人」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World`s Most Dangerous Man)指責川普總統「殘酷無能」,自小就養成撒謊和作弊的習慣。該書訂14日由出版商西蒙與舒斯特公司(Simon&Schuster)發行。

川普的弟弟羅伯特(Robert S.Trump)6月23日為阻止該書發行曾提出訴訟,紐約州高等法院一度下達臨時限制令,但上訴法院已推翻該限制令。