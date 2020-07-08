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若當選 拜登：抗疫物資移回美國生產 減少對中、俄依賴

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
民主黨準總統候選人拜登。美聯社
民主黨準總統候選人拜登。美聯社

民主黨準總統候選人拜登7日承諾，當選後將把抗疫物資轉回美國生產，促進就業，也減少對外國，特別是中、俄兩國的依賴。

拜登陣營擬定的這項政策，不但將把對抗疫情物資、醫藥的生產移回國內，也將減少能源、電網科技、半導體、主要電器設備、通訊基礎設施以及原物料等，對外國供應商的依賴。

這是民主黨總統競選團隊迄今發布最詳實的抗疫等方案，不過沒有列出執行成本等細節。拜登表示，如果11月他當選，他將立即成立「百日維新」小組，檢討美國所有國際供應鏈當中，最明顯的國安風險，同時請國會也正式成立相對應的檢討機構。

近幾周以來，拜登團隊一直在構思，當選執政後成立「重要供應鏈專案小組」，作為「拜登政府」振興經濟創造就業大政的方針之一。

新冠大流行襲擊美國之前，美國仰賴中國製造的醫療用品。疫情趨緊，中國自己需求大增，限制出口，美國的儲備不足，一時任憑各州自己設法取得這些急需品，這可能也是美國染疫、死亡人數飆高的部分原因。

拜登團隊官員說，公衛單位有信心新冠肺炎疫苗將研發成功，但無法保證明年1月就可大量生產，這點，拜登團隊已有心理準備，如果可以大量生產，一定會做到「全國公平分配」。

團隊也保證，比川普政府更加善用「國防生產法」，提升生產、採購國家安全必要物資的能力，例如，目前美國市場銷售的醫藥，70%原料成分靠進口，這個比率一定要減低，確保自製醫藥，可以長期穩定供應。

團隊官員說，此一方針目的不在達成「100%自足」，而是降低對國外供應的依賴；「拜登希望美國自己的生產體系堅強可靠」。

如何達成這樣的目標？團隊官員說，平時保持一定存量之外，國家面臨危機時，可以加速生產，應付「突然激增」的需求，因此，美國將加強與全球友邦的合作，運用管制工具，強化重要物資的供應鏈，必要時，替美國產品找出路。

疫情 民主黨 新冠肺炎 拜登

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