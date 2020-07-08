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趕外國學生回國 政府不務正業的陽謀

世界日報 / 社論

移民與海關執法局(ICE)6日宣布，美國各大學就讀的國際學生，一旦學校課程都採網路授課，外國學生須離開美國，否則就屬違法，面臨遣返。新政策引發全美約8700所院校、至少120萬外國學生緊張；約40萬中國留學生進退不得，留美國不准、回中國受阻。美國疫情進入新高峰，年輕群體是主要感染者，川普政府不努力抗疫，反而找外國學生麻煩，不務正業的政策用意讓人費解。

美國各級學校已停止校園授課一學期，改為網上授課。隨著全美商業解封、各種活動恢復，哈佛、普林斯頓、哥倫比亞和南加大等學校已宣布，秋季將分梯次或分年級到校上課；預料更多學校會跟進，雖可破解國際學生被驅逐回母國的疑慮，也加深疫情風險。

ICE此舉明顯具政治動機，它想藉此逼各大學恢復正常上課，實現川普讓美國全面恢復正常的目標。川普6月底推文和奧克拉荷馬州造勢，都極力鼓吹學校全面復課。問題是美國大學校園自主，總統權力再大也管不到高等學府，ICE出狠招嚴管境外留學簽證，也波及境內上百萬國際學生，明顯是呼應川普重經濟，以有利他競選的「陽謀」。

今秋各大學為留住國際學生，保住豐沛學雜費收入，即使疫情猖獗，不得不硬著頭皮復課，「響應」川普的號召。說難聽點，政府這樣做有「小人之心」嫌疑；因為學生群聚上課，一旦互相傳染，疫情大規模爆發，誰負責任？當然還是各學校。

ICE卻有名正言順的擋箭牌：依聯邦移民法規，持學生簽證的外國學生每學期網上課程必須少於一門三個學分。這個規定本在避免學校用網路課程招外國學生，學生卻不到校上課，造成假學生簽證、假文憑等弊端。聯邦政府據此遣返外國學生，可謂趁人之危、漠視民情，干預校園自主。

各方估計，美國目前至少有120萬外國留學生，尚不包括中小學寄宿外國學生；中國、印度人數分占一、二位。這些外國留學生每年為美國帶來至少410億美元學雜費等收入，中國留學生貢獻逾三分之一，這些「小財神」目前卻處境艱困，面臨夾殺：

一，美中貿易戰、科技戰，各校園廣泛懷疑中國留學生是「間諜」，FBI清查中國「千人計畫」中外學者。政府上月推新規，全面清查和解放軍有關的3000名中國留學生、研究人員，美方認為這些人負責竊取各種機密，將予驅逐。這些做法早已使30多年來中國留學生首選的留學美國，蒙上重重陰影；華人或亞裔學生在校園也常面臨有色眼光，著實委屈。

二，美國疫情爆發，2月中旬關閉中美航線，6月才局部復航，但班次稀少。近數月許多中國學生回國避疫，寧花費一、兩萬美元輾轉從歐洲轉機回國案例很多；經濟富裕家庭甚至聯手承包小飛機，花數萬美元只求回家。回國後卻面臨同胞指責「帶回病毒」；如須再申請簽證復學，也常遇各種困難，有人留學夢因此中斷。

新規定無視疫情發展，硬逼各大學須冒感染病毒風險校園復課；否則外國留學生被大量遣返，投資十多萬美元的留學生涯泡湯。而萬一疫情嚴重學校難以重，外國留學生就面臨違法，其慌張和焦慮讓人同情。

三，由1800所院校組成的「美國教育協會」(American Council on Education)對ICE新規表示太意外，為學校和學生帶來嚴重不確定性，擔憂國際學生以後不再選擇美國；哈佛大學也發表聲明，對政府不顧疫情「一刀切」(one-size-fits-all approach)的新規不滿。

總體看，這件事對美國形象是另一次硬傷。但川普政府從不在乎外國人怎麼看待他或美國的作為，只求貫徹意志，尋求連任。經疫情打擊後，有專家說，美國經濟受損高達7、8兆(萬億)美元，或許傷口太大遇小傷不疼了，每年外國學生貢獻給美國的區區數百億元，看來美國不那麼在乎，何況受傷的是各大學財務，不是政府。

國際反中氛圍高漲，美英等國近來都出現減少對中國留學生依賴的聲音。川普是否趁機驅趕中國學生？只有他們清楚。中國的調查發現，疫情中仍有66%學子堅持出國，不怕染疫。而川普既不信疫情嚴重，大學因疫情改採網路授課自然不被同情；而民主黨更關心開放美墨邊界，因為攸關西裔選票，沒有投票權的外國留學生這回成了「棄子」，只想要你們的錢，不顧你們前途死活。

疫情 留學生 川普

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