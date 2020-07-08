11月大選郵寄投票估倍增 專家：難作弊 外國幾乎不可能介入

受到新冠肺炎疫情影響，11月3日舉行的大選中，郵寄投票的選民人數可望增加近一倍，而專家認為，選舉舞弊情況應該不會因此增加，與川普總統的說法不同。

關於司法部長巴維理(William Barr)所說，外國人士可能透過郵寄假選票來干預選舉，專家說這幾乎不可能做到。

2016年總統大選時，將近四分之一選民採用郵寄投票；專家說，這已成為慣例，再加上美國選舉的分散特質，利用郵寄投票干預選舉相當困難。

郵寄投票還能幫助緩解選民大排長龍、投票機器故障、以及新冠肺炎導致人手不足等問題。

除了總統之外，選民可能還要選出市議員、教育委員會成員，並對選票動議表達意見；全美3000多個郡當中，每個郡可能都會有數百種不同的選票。

選票只要沒有印刷在標準種類的紙張上、並且不包含特定的技術性標記，就不會被計入。

各州也要求選民在信封外簽名，須與檔案中的樣式吻合。

全國州議會聯合會(NCSL)指出，全美約29州和華盛頓特區都讓選民追蹤自己的選票，以確保其被妥善查收；14州和華盛頓特區則讓不信任郵遞過程的選民親自送回選票。

郵寄選票的信封通常由一組工作人員打開，而選票則由另一組人員負責掃描；外界觀察員也獲准監督過程，以保障選民隱私。

有紀錄的郵寄投票舞弊事件也極為罕見；警告郵寄投票風險的保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)發現，俄勒岡州自1998年開始進行郵寄投票以來，總計約1550萬張選票中，僅14張涉嫌舞弊。

最著名的郵寄選票舞弊，也是涉及選舉陣營，而非選民；2018年，北卡羅來納州官員發現一名共和黨黨工精心安排一場舞弊後，宣布當年一場國會選舉結果無效。

專家說，舞弊情事有辦法杜絕；目前全美有11州要求選民至少找一位見證人在寄回選票的信封上簽名。