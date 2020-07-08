紓困一波波！白宮希望8月初再推新一輪1兆美元刺激方案

美國副總統潘斯的首席助理表示，白宮希望國會在8月第一周前通過新一輪經濟刺激方案，並希望支出規模訂在1兆美元左右。

潘斯的幕僚長蕭特（Marc Short）7日接受彭博專訪時說：「我認為，我們希望確保待業或受到疫情傷害的民眾都受到保護，但與此同時，我們要考慮經濟正在復甦的事實，並控制支出金額」。

在美國獨立紀念日連假後，返回華盛頓的國會議員，將在本月與白宮加強磋商與防疫有關的新一輪刺激方案。彭博上月報導，華府官員最早從6月初以來，就希望把支出金額上限訂在1兆美元。

蕭特強調，白宮考慮將責任保險視為企業找員工重返職場和完全重啟經濟的必要條件。

眾議院預計8月3日開始休會，參院緊接著在一周後休會。參院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，希望國會在休會前完成下一階段刺激方案的工作。蕭特說：「在這個時程表之前，我們希望把法案擺在總統的辦公桌上。」

總統川普和白宮高級官員曾說，優先考量的刺激方案包括：調降薪資稅、責任保險改革、為企業提供稅務獎勵措施，以利企業安度疫情，以及可能為重返職場的員工提供獎勵津貼。