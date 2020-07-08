槓上川普 拜登：我上任總統第一天就再加入WHO

不滿世界衛生組織（WHO）以中國大陸為中心運作，美國致函聯合國，聲明退出聯合國底下的WHO，自明年7月6日生效；美國前副總統、民主黨準總統參選人拜登（Joe Biden）7日在推特表示，若當選總統，上任第一天就會重新加入世衛組織，且恢復美國在世界舞台上的領導地位。

美國國家廣播公司財金頻道（CNBC）報導，白宮資深官員證實，美方函件中聲明，將在明年7月6日退出WHO，報導中也提及，告知聯合國只是退出的第一步，川普還需與國會合作、贏得今年11月的總統大選，才可能真的兌現退出WHO的諾言。

依據美國1948年加入WHO時，美國國會通過的聯合決議案，要退出必須提前一年通知，並履行剩下的財務義務。路透報導，美國至今欠款超過2億美元。

路透報導，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）曾說，WHO對贏得新冠肺炎這場戰爭的努力，是至關重要，聯合國發言人杜哈里克（Stephane Dujarric）透過聲明表示，秘書長正在與WHO共同確認，美國是否滿足所有退出的條件。