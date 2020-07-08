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川普致函聯合國 聲明退出WHO
國會山莊報（Hill）和華盛頓郵報7日引述資深官員說法報導，美國政府已致函聯合國，聲明退出世界衛生組織（WHO）。
國會山莊報導，退出申請已遞交給聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），自周一起生效。
華郵形容，這項戲劇性的舉措將重塑全球公共衛生外交。
華郵報導，按照國會在1948年、美國加入WHO時通過的聯合決議案，若要退出WHO，要在正式退出前12個月以書面通知國會，並要付清退出當下應給世衛的款項。
華郵指出，尚不清楚川普是否能在未獲得國會同意下，逕行退出WHO，但民主黨議員已聲明反對，要求川普收回決定。
美國聯邦參議員梅南德茲（Bob Menedez）在推特表示，國會收到來自總統的通知，美國選擇在疫情大流行期間退出世衛組織運作，川普這種亂七八糟的作法，無助保護美國民眾的性命和利益，將會讓美國人更加脆弱與孤獨。
今年初疫情剛開始在美發生，川普拒絕來自中國大陸的旅客入境美國後，便稱可完全控制疫情，並多次稱讚中國大陸國家主席習近平的抗疫成績，3月開始美國疫情惡化，川普先後將矛頭對準WHO和中國大陸，稱中國大陸掩蓋疫情，WHO以中國大陸為中心運作，讓世界各國都受害。
川普4月13日宣布暫停資助WHO，進行60天到90天的評估，並要求WHO改革；5月29日，川普在白宮玫瑰花園宣布反制中國大陸壓迫香港的措施，首先宣布終結與WHO的關係。
共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）在推特讚許川普跨出重要一步，傳遞明確訊息，「美國不會花納稅人的任何一毛錢，用以支持一個替中國大陸掩蓋新冠疫情，對美國人最大利益毫無幫助的組織，這真的夠了」。
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