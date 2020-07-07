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川普終結夢想生計畫 本周將重向最高法院提交文件

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合6日電
美國總統川普。 本報資料照
美國總統川普。 本報資料照

多名消息人士指出，川普總統本周擬重新提交文件給最高法院，以廢除「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫，他本打算在上周提交文件但遭阻攔；若夢想生計畫遭廢除，估計不會立即影響夢想生的福利，不過可能成為總統選舉的一大議題。

白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)6日接受福斯新聞網訪問時暗示，川普準備針對移民議題採取行政動作，但梅杜斯未細談。

若川普政府本周提交文件，新DACA政策將與墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrs Manuel Lpez Obrador)官式訪問撞期，墨西哥是DACA計畫的主要祖籍國。

最高法院6月裁定，聯邦政府未能依聯邦法提供終止DACA計畫的合理原因，此後外界普遍預期當局將再次提交文件以廢除DACA計畫；最高法院明言川普有權撤銷DACA計畫，不過由首席大法官羅伯茲(John Roberts)撰寫的最高法院裁決指出，最高法院並未強迫川普政府提交終止DACA的新文件。

美國移民委員會(AIC)政策顧問瑞奇林-梅爾尼克(Aaron Reichlin-Melnik)表示：「這並非川普政府必做之事，最高法院並未告訴川普必須重新提交文件。」

川普若重新提交文件，可能在法院再次受到挑戰；目前不清楚廢除令是否會在總統選舉日前生效，但川普重新將焦點轉移到DACA計畫，可能使此議題在大選前受到熱議，並凸顯國會無法達成移民協議。

川普2017年曾撤銷DACA計畫，並給國會六個月擬定DACA替代法案；雖然當時停止受理新申請與更新文件，但並未提早結束DACA授予的兩年合法工作證，若這回DACA計畫遭終止，不太可能立即收回DACA接受者的福利。

民調顯示兩黨選民普遍支持保護夢想生，但美國移民改革聯盟(FAIR)政府關係主任霍曼(RJ Hauman)表示，最高法院提供清楚指南，聯邦政府預計未來幾周會提交文件。

川普 移民 夢想

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