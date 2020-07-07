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美足紅人隊、MLB印第安人隊改名 川普轟：屈服「政治正確」

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
圖為川普今年2月在NASCAR開幕式致辭。(美聯社)
圖為川普今年2月在NASCAR開幕式致辭。(美聯社)

川普總統6日推文抨擊美足「華盛頓紅人隊」和MLB棒球聯盟「克利夫蘭印第安人隊」，受最近種族問題示威浪潮影響而計畫改名，是向「政治正確」屈服。

川普說，以紅人、印地安人為名，是鑑於名稱所顯現的「力量」，如今這兩大球隊，竟然眼看就要向「政治正確」低頭。

川普在推文中，不忘再度調侃自稱有印地安血統的聯邦參議員華倫，說「諸如伊莉莎白‧華倫等印第安人一定非常生氣」。

華盛頓紅人隊3日宣布，已著手「徹底檢討」改名事，因為北美洲的原住民，多年來一直不高興這個球隊拿這個字眼當隊名。耗資2億500萬贊助「紅人隊體育場」的聯邦快遞公司，也籲請球隊經理團隊設法更名。

緊跟著，職棒的克利夫蘭印第安人隊也宣布檢討改名。「我們承諾對社會產生正面的影響，負起責任，促進社會正義與平等。」

白人警察殺死非裔佛洛伊德引發的全國抗議浪潮，連帶引起檢討黑奴制度替美國帶來的深遠影響，以及種族待遇不平等問題。

國慶前後到今天，川普費了不少功夫，利用抗議行動造成的緊張氣氛，煽動社會分裂，說爭取種族平等、社會正義的抗議人潮正在「無情的泯滅我們的歷史」。

他6日又大肆抨擊全美房車改裝賽(NASCAR)，指控頂級盃系列賽的唯一非裔全職賽車好手華勒斯(Bubba Wallace)，說有人在他車棚裡面發現套頸絞索，調查後發現根本就是「自設騙局」，還要他道歉。

華勒斯起初以「總統級的仇恨」回應川普的攻擊，還說他會「用愛回應恨，那怕是發自美國總統的恨！」

華勒斯本人不曾看到這引發烏龍一場的絞索，也不是他去報案的，他很感謝當局的調查。

川普 華盛頓

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