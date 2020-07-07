快訊

《事發之室》的波頓：從美中台關係看這本「抱怨之書」？

美國移民局新規！留學生只上網路課程須離境 想保身分就轉學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國移民局新規！留學生只上網路課程不准留美 想保身分就轉學

世界日報 / 洛杉磯訊
ICE在一份新聞稿中表示，持非移民F-1和M-1簽證的國際學生如果完全上網課，不能留在美國或合法進入美國。（網頁截圖）
ICE在一份新聞稿中表示，持非移民F-1和M-1簽證的國際學生如果完全上網課，不能留在美國或合法進入美國。（網頁截圖）

美國移民海關執法局（ICE）6日宣布，由於全國各地的學校和大學正面對在疫情期間如何重新開放，學校如在今年秋季全部實施遠距網課，國際學生將須離境，以符合簽證身分。如果學校只進行網課，移民局也不會核發簽證給尚在境外的申請(國際)學生。

ICE在一份新聞稿中表示，持非移民F-1和M-1簽證的國際學生如果完全在線上上網課，則不能留在美國或合法進入美國，並建議僅在線學習的學生應「 （轉入）接受實體教學以保持合法身分的學校」。

但如果是提供面對面學習和在線學習相結合的學校，其學生就可以參加一些在線課程並留在美國。不過學校必須證明學生本學期未全部都上在線課程。

該規則還將適用於課程在學期中途發生變化的學生，ICE指出，如果更改課程選擇或需要切換為僅在線學習的學生必須在十天內通知該機構。

ICE說，僅上網課而留在美國的學生可能會面臨「移民後果」，包括「啟動遣返程序」。

宣布這一消息之際，各大學一直在考慮秋季如何安全地重新開放，哈佛和普林斯頓等主要大學限制了學生返校，也迫使一些學生離開校園，並在整個學期都通過遠程上課。

川普總統一直在敦促各大學秋季學期重開校園。

移民 簽證 疫情 返校 海關

延伸閱讀

秋季只開線上課程的大學 美國將不發給國際學生簽證

留學生注意 學校若僅網路授課將不得入境美國

英屬哥倫比亞大學將台灣列入中國 外交部要求更正

備上公幼…女兒該從私幼轉學？過來人建議：先考量兩件事

相關新聞

美國移民局新規！留學生只上網路課程不准留美 想保身分就轉學

美國移民與海關執法局（ICE）6日宣布，由於全國各地的學校和大學正面對在疫情期間如何重新開放， 學校如在今年秋季全部實施遠距網課，國際學生將須離境，以符合簽證身分。如果學校只進行網課，移民局也不會核發簽證給尚在境外的申請(國際)學生。

姪女新書揭川普瘡疤 提前於14日發行

美國賽門舒斯特出版社（Simon & Schuster）今天宣布，川普總統的姪女瑪莉（Mary Trump）將在本月14...

秋季只開線上課程的大學 美國將不發給國際學生簽證

美國發布聯邦最新指引，即將到來的大學秋季學期，如果國際學生所上的大學完全只開設線上課程，美國將不會核發簽證讓他們進入美國...

防止美總統大選意外結果 美最高院要選舉人不可亂投票

美國聯邦最高法院大法官6日一致裁決，各州可以要求選舉人團，在總統大選中必須按照人民普選結果來投票，不可以隨意投票。

川普又一重大挫敗！美法院裁定達科他輸油管30天內關閉

美國哥倫比亞特區地方法院6日裁決，達科他輸油管（Dakota Access Pipeline）未通過「國家環境政策法」（...

美最高法院裁定 選舉人不能憑個人意願投票

美國最高法院6日上午以9票對0票表決通過，選舉人(electors)投票選舉總統時，必須完全遵守州民投票結果，不能憑個人意願投票。在2016年美國大選當中，科羅拉多州、華盛頓州都出現「失信選舉人」(faithless elector)，投票時並未遵循州民投票結果。

川普考慮出招 鎖定中國和製造業等發行政命令

美國總統川普的幕僚長梅多斯今天在白宮告訴記者，川普正考慮就中國、製造業和移民議題，發布數道行政命令。但梅多斯提供的細節很...

肯伊威斯特參選總統若來真的 專家：兩條路可走

美國饒舌歌手兼時尚設計師肯伊威斯特日前宣布參加總統大選，若他是玩真的，那麼他將面臨重大障礙，在11月3日投票前、也就是不...

川普競選加把勁 新罕州造勢大會將提供口罩

美國總統川普6月在奧克拉荷馬州舉辦的競選造勢大會，人數不如預期。他的團隊安排本月11日在新罕布什爾州再辦一場造勢，這次大...

Antifa將在蓋茲堡鬧事？ 數百右派民兵荷槍實彈前往護衛

許多武裝民兵4日在社群媒體號召下，紛聚集賓州蓋茨堡市(Gettysburg)，以保護該鎮免於燒旗抗議動盪，後來證明這社群媒體上的假新聞。

川普批學校「教孩子仇視國家」 散布效忠極左派

川普總統在2017年1月20日就職典禮演說中指稱，美國教育制度雖然資金雄厚，青春可愛的學生們卻學習不到任何知識。今年川普在拉什摩爾山(Mount Rushmore)國家紀念公園發表的獨立紀念日演講再度提到美國教育，批評學校「教導孩子仇視我們的國家」，對孩子散布「要求絕對效忠的極左派法西斯主義」。

美聯社：抗議居家避疫的臉書社群 轉向改罵BLM社運

美聯社的分析5日指出，臉書上有號稱旗下成員達100萬人的社群網路組織，今年4月為抗議全美各地居家避疫政策，因而大結合，經常發送各種陰謀論或與事實不符的錯誤資訊給追蹤的支持者；如今隨越來各州地方政府宣布解封...

熱門新聞

封城返家驚見謎樣生物 「紅色觸手」爬滿廚房牆壁嚇壞她

陪兒子重考大學 放榜後是媽媽收到東大錄取通知書

炸薯條用錯油全屋冒白煙 英74歲老婦咳嗽2周不治

川普又一重大挫敗！美法院裁定達科他輸油管30天內關閉

兩起併購案提振市場情緒 美股道瓊早盤漲逾300點

美國移民局新規！留學生只上網路課程不准留美 想保身分就轉學

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。