美國移民局新規！留學生只上網路課程不准留美 想保身分就轉學

美國移民與海關執法局（ICE）6日宣布，由於全國各地的學校和大學正面對在疫情期間如何重新開放，學校如在今年秋季全部實施遠距網課，國際學生將須離境，以符合簽證身分。如果學校只進行網課，移民局也不會核發簽證給尚在境外的申請(國際)學生。

ICE在一份新聞稿中表示，持非移民F-1和M-1簽證的國際學生如果完全在線上上網課，則不能留在美國或合法進入美國，並建議僅在線學習的學生應「 （轉入）接受實體教學以保持合法身分的學校」。

但如果是提供面對面學習和在線學習相結合的學校，其學生就可以參加一些在線課程並留在美國。不過學校必須證明學生本學期未全部都上在線課程。

該規則還將適用於課程在學期中途發生變化的學生，ICE指出，如果更改課程選擇或需要切換為僅在線學習的學生必須在十天內通知該機構。

ICE說，僅上網課而留在美國的學生可能會面臨「移民後果」，包括「啟動遣返程序」。

宣布這一消息之際，各大學一直在考慮秋季如何安全地重新開放，哈佛和普林斯頓等主要大學限制了學生返校，也迫使一些學生離開校園，並在整個學期都通過遠程上課。

川普總統一直在敦促各大學秋季學期重開校園。