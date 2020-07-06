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美最高法院裁定 選舉人不能憑個人意願投票

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
2016年大選，民主黨希拉蕊‧柯林頓在科州、華州都取得勝利，但這兩州都各自出現「失信選舉人」，並未根據制度規定把選舉人票投給她。 路透
2016年大選，民主黨希拉蕊‧柯林頓在科州、華州都取得勝利，但這兩州都各自出現「失信選舉人」，並未根據制度規定把選舉人票投給她。 路透

美國最高法院6日上午以9票對0票表決通過，選舉人(electors)投票選舉總統時，必須完全遵守州民投票結果，不能憑個人意願投票。在2016年美國大選當中，科羅拉多州、華盛頓州都出現「失信選舉人」(faithless elector)，投票時並未遵循州民投票結果。

根據美國憲法，總統選舉採選舉人團制(Electoral College)。這種間接選舉方式裡，各州選舉人依照州民投票結果，代表該州投票選出總統。

2016年總統大選期間，民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓(Hillary Clinton)在科州、華州都取得勝利，但這兩州都各自出現「失信選舉人」，並未根據制度規定把選舉人票投給柯林頓，遭到州政府撤銷選舉人資格。科州選舉人巴卡(Micheal Baca)自行把票投給前任俄亥俄州共和黨籍州長凱西克(John Kasich)，三名華州選舉人則把票投給了前任美國國務卿鮑爾(Colin Powell)。

這些「失信選舉人」後來向法院提告，主張州政府只能規範選舉人如何選出，無權要求選舉人如何在總統大選中投下一票，官司一路打到最高法院。

最高法院6日的裁定指出，538名選舉人是選舉人團制度的其中一環，投票時不能任憑個人意願，必須完全遵守州法規定，否則恐將引起混亂局勢，影響2020年總統大選結果的產生，也可能讓選舉機制遭到有心人士操控，衍生舞弊。

大法官以9票對0票的表決結果通過裁定，讓原本抱持希望想挑戰選舉人團制的改革派人士，形同一記當頭棒喝。

國家廣播公司(NBC)報導，部分改革派人士認為，如果這起訴訟贏得勝利，將有助於推翻選舉人團制度，讓美國總統選舉逐漸改成以全國選民投下的實際票數(popular vote)決定。

從各州選務機構的角度來看，最高法院的裁定則有如一顆定心丸。有了2016年大選的前例之後，選務人員對於即將到來的2020年大選，頗為擔心再度上演「失信選舉人」鬧場的混亂局面。

投票 柯林頓 大法官 華盛頓

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