拆紀念碑風潮下…川普計畫建「美國英雄國家公園」

試圖贏得第二的任期的川普總統，打算建造一座「美國英雄國家公園」，對國家歷史上最著名的幾位人物表示敬意，據稱將包括「史上最偉大的一群美國人」。

川普3日晚間在俗稱「總統山」的拉什摩爾山(Mount Rushmore)演說時提到這個想法，並在一項行政命令中詳述。

目前有許多民選官員與機構都在思考，繼續紀念一些人物是否恰當，包括曾因奴隸制度而受惠、或擁護種族主義觀點的幾位歷任總統，而現今有許多紀念碑或建築與街道，都是以他們的名字命名。

美國歷史學會(AHA)執行董事格羅斯曼(James Grossman)表示：「有些選擇很奇怪，有些則可能不當造成挑釁。」

北卡羅來納大學歷史教授考克斯(Karen Cox)則指出：「選擇太過隨機，好像是他們丟出一堆名字刻在牆上，然後不顧阻攔一意孤行。」他接著表示「這一切都欠缺考慮。」

這座公園將紀念30多人，包括開國元勳與歷任總統、民權先驅、以及航空創新人士、探險家與將軍；但川普的初始名單中，沒有任何一位原住民、西語裔或亞裔入選。

川普4日熱情洋溢地說，他選出的是一個「絕妙陣容」，但他也說這些只是他正在考慮的「其中幾人」，也「可能會變動」。

川普在白宮的國慶日慶典「向美國致敬」中發表演說時也表示：「而我們一旦確定名單，這些偉人的紀念碑就會在那裡供人緬懷，永遠不會被移除。」

川普的名單包括華盛頓(George Washington)、傑佛遜(Thomas Jefferson)、林肯(Abraham Lincoln)和金恩博士(Martin Luther King Jr.)；這些人都已經在華盛頓的國家廣場(National Mall)紀念。

名單中也有女權運動先驅蘇珊·安東尼(Susan Anthony)、布道家葛理翰(Billy Graham)和名將麥克阿瑟(Douglas MacArthur)；但名單也囊括保守派的已故最高法院大法官史卡里亞(Antonin Scalia)。

川普的行政命令表示，這座公園應於2024年7月4日前開放；他也將提出聯邦預算使用建議以及選址工作，交由一個聯邦工作小組處理。