Antifa將在蓋茲堡鬧事？ 數百右派民兵荷槍實彈前往護衛

許多武裝民兵4日在社群媒體號召下，紛聚集賓州蓋茨堡市(Gettysburg)，以保護該鎮免於燒旗抗議動盪，後來證明這社群媒體上的假新聞。

賓州「漢諾威太陽晚報」(Hanover Evening Sun)報導，數百名反抗議人士4日響應「臉書」(Facebook)活動，聚集在賓州歷史戰場前，參加「反警和平焚旗」活動。

華盛頓郵報(WP)報導，該臉書粉專「落後美國」(Left Behind USA)寫道，「讓我們一起去燒旗幟，抗議南州惡棍與畜生。」

早先在網上傳出這場活動由「反法西斯主義」左翼團體Antifa籌辦，且在許多極右派社群媒體中出現，包括武裝團體「保守誓約者」(the OathKeepers)和邦聯旗擁護者。

該活動呼籲成員協助對抗反Antifa人士，保護歷史戰場。美國為廢除黑奴制度之爭的南北內戰，轉折點之戰就是蓋茨堡戰役，蓋茨堡聞名於世，也是美國重要國家級古蹟。

德拉瓦郡(Delawar)民兵團體「第一探路者」(First State Pathfinder)成員馬克(Macky Marker)說：「若你計畫要來，準備好迎接全面戰亂；全面且100%準備好，抵禦自己和同伴。」

不過，Antifa的賓州中部分會否認涉入此活動，該團體透過電郵告訴太陽晚報，稱這是攸關Antifa計畫褻瀆一處南北戰爭墳墓的惡作劇。

該團體表示，「上次出現這種右翼假訊息是在2017年，我們甚至沒有遠端操控，讓他們互相傳染新冠肺炎，我們會和家人一起在家。」

華郵報導指出，無法透過官方紀錄，辨識蓄意透過「落後美國」帳號發布消息的人。

慶幸的是，燒旗活動並未在歷史遺跡上演，但有數百名機車騎士、民兵成員等人聚集在蓋茨堡國家公墓(Gettysburg National Cemetery)外頭。

45歲的布列克曼(Christopher Blakeman)說：「無論是否為假訊息，他們造成威脅，而我們若不出聲反抗，會感覺我們好像可接受。」