川普批學校「教孩子仇視國家」 散布效忠極左派

川普總統在2017年1月20日就職典禮演說中指稱，美國教育制度雖然資金雄厚，青春可愛的學生們卻學習不到任何知識。今年川普在拉什摩爾山(Mount Rushmore)國家紀念公園發表的獨立紀念日演講再度提到美國教育，批評學校「教導孩子仇視我們的國家」，對孩子散布「要求絕對效忠的極左派法西斯主義」。

他在演說中指出：「如果你不使用他們的語言，不遵循儀式，不呼口號，不聽指揮，你就會遭到制裁，遭到排擠，被列入黑名單，飽受迫害，也會被處罰。」

近來全美各地抗議種族不公的示威與抗爭裡，群眾譴責並要求移除「南方邦聯」(Confederate)人物銅像及紀念碑。曾經蓄奴的歷史人物肖像，例如美國首任總統華盛頓(George Washington)，同樣遭到示威群眾移除。川普川普在演說中則把這種現象怪罪到公立學校頭上。

川普說：「美國孩童在學校被教導要仇視自己的國家，要相信建國元老不是英雄，而是壞蛋，這根本背離所有的社會規範，也違反自然。」

他指出：「若從激進派分子的角度看美國歷史，充滿著謊言，不容許其他觀點存在，美德變成黑暗，動機遭到誤解，事實則被扭曲，微小過錯會被放大解釋，直到歷史被刪除一空，史料也被刪改得面目全非。」

華盛頓郵報評論分析，川普的指控之詞有著諸多自我矛盾，川普動輒嘲諷甚至開除與他意見不同的人，而且川普藐視憲法制度，改以獨裁主義手段治國，更讓許許多多美國人民警覺到問題的嚴重性，舉例來說，川普今年6月1日對在白宮外圍和平抗議的群眾展開暴力驅離，只是為了讓他步行到對街的教堂門口手舉聖經拍照留念。

密西根州特洛伊學區(Troy School District)社會科學高中老師魏倫卡(Ryan Werenka)在推特發文呼籲川普說，演講內容應修正為「我們的學校教導孩子要當個勇於任事的公民，也要當個具有批判能力的思想家。」

魏倫卡指出：「孩子們被教導應把開國元老看成一般人，不是雕像。」