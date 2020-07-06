美聯社：抗議居家避疫的臉書社群 轉向改罵BLM社運

美聯社的分析5日指出，臉書上有號稱旗下成員達100萬人的社群網路組織，今年4月為抗議全美各地居家避疫政策，因而大結合，經常發送各種陰謀論或與事實不符的錯誤資訊給追蹤的支持者；如今隨越來各州地方政府宣布解封，這個規模可觀的網路組織仍然活躍於臉書，最新的行動目標已經與原本成立宗旨，有所不同，現在鎖定「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)社會運動，以及全國各地抗議種族不平等的示威活動，做為對象，展開批判。

哈佛甘迺迪學院(Harvard Kennedy School)舒思深媒體政治及公共政策中心(Shorenstein Center on Media, Politics, and Public Policy)研究主任唐納文(Joan Donovan)指出，除非臉書特別在這些私人社群尋找錯誤資訊的傳播，否則這些臉書專頁可以很長時間未引人注意的情況下存在，而且日益茁壯。

這個社群團體當中的「重新開放加州」(Reopen California)臉書社群專頁，今年6月已更名為「加州愛國人士力挺法律與秩序」(California Patriots Pro Law & Order)，日前發布貼文的內容裡，包括嘲諷「黑人的命也是命」訴求，或者把口號改為「白人的命也是命」(White Lives Matter)。

社群專頁成員提到非裔民眾與非裔示威群眾時，經常使用咒罵俚語，也使用「動物」、「種族歧視」、「暴徒」等字眼加以描述，明顯違反臉書禁止仇恨言論的使用規範。

某些社群專頁則演變成為陰謀論的消息散布中心，指稱示威民眾上街抗議是因為有收到酬勞，甚至言之鑿鑿指稱，明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)今年5月25日遭白人警察膝蓋壓頸致死案，是事先安排好的一齣戲。

美聯社報導，從這個網絡組織當中40個臉書專頁最新發文內容看來，社群專頁絕大多數是由保守派組織或擁槍團體所成立，今年6月起發文內容開始攻擊在佛洛伊德案發生之後，為了種族不公而走上街頭的抗議人士。

這些私人臉書專頁的發文內容只有會員才能看得到，某些臉書專頁的成員每天發文次數高達數百則。