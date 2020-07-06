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白宮抗疫改口徑 籲國人「學著與病毒共存」

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合5日電
據報導，白宮正準備修正有關新冠疫情的講法，改為承認新冠病毒將長期存在，大家要有共存之道。今年3月成立的副總統潘斯領導的防疫小組將不解散。圖／美聯社
據報導，白宮正準備修正有關新冠疫情的講法，改為承認新冠病毒將長期存在，大家要有共存之道。今年3月成立的副總統潘斯領導的防疫小組將不解散。圖／美聯社

白宮數月來就新冠肺炎疫情釋出混亂訊息，如今確立新準則：學著與新冠病毒共同生活。

政府官員透露，希望在疫情捲土重來且多州新確診率創新高之際，傳遞更明確的訊息。

官員表示，白宮此次必須明確表達，病毒不會自然消失，且可能到了11月大選仍存。

川普總統的資深顧問表示，美國必須思忖如何前進。

官員透露，治療藥物可能成為關鍵，而白宮將逐漸強調新冠病毒對大部分美國人的死亡率相對低。

過去近半年來，官員提供一系列從沒實現的預測和宣告。

川普原本說疫情4月會結束、復活節時教堂會擠滿人；副總統潘斯說到了國殤日，疫情就會拋諸腦後；川普女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)說，美國到了7月可能「再次震盪」，因為「美國站在藥物這一邊」。

種種言論可追溯至白宮1月時表示，新冠肺炎不具威脅，川普當時說，「只是一個來自中國的人，我們掌控情況，將會好轉」。

川普這番訊息暗示，病毒可能快速消逝；川普3月推文寫道：「我們將贏得這場戰役。」

在那之後，川普強迫各州州長重啟經濟，他4月推文寫道：「解放密西根！」、「解放明尼蘇達！」，以及「解放維吉尼亞」。

川普還將疫情加重的責任推給州長，稱「聯邦政府將密切關注並透過各方協助。」

近幾周，各州對抗疫情的方法是呼籲戴口罩並維持社交距離，與聯邦呼聲相悖。

川普6月在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)造勢前，接受Axios新聞網站訪問表示，「我們必須重新做生意，回歸疫前生活，不能再這樣下去。」

當時參加土耳沙造勢大會的人，幾乎沒人在意社交距離，僅少數人戴口罩；儘管川普認為，「我相信是安全的、非常安全」，競選團隊及秘勤局探員在活動中，都有數人確診。

亟欲在景氣低迷之際推動重啟經濟，且即將迎來總統大選，白宮如今選擇接受，「病毒與我們共存，我們需要和它一起生活」。

承受數月壓力之後，川普改弦易轍，改口說全力支持戴口罩，但也「希望病毒就此消失」。

官員本周將推動新計畫，宣傳治療方法的研究，但不便透露研究內容，以免影響「市場走向」。

川普 疫情 白宮

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