秋季怎麼復學開課 全美激辯

因為新冠疫情已激烈改變學習環境，如校車載送學生量很低、遠距學習、課堂移到戶外，學生受感染要隔離等等，都成為新準則，目前全美各學區都在煎熬激辯，今年秋季該怎麼復學開課。

美聯社5日報導，下學年學業計畫逐日成形，但因州而異，各學區都不相同；校方與家長們辯論，火氣很大，而且因為新冠確診案例屢創紀錄，眾人愈來愈煩惱。

在佛羅里達州，有些學區希望學生8月上旬就回教室上課，即便病毒在好多社區亂竄也不管。平均而言，佛州近來每天增加7000多例新冠確診，是6月的七倍不止。

新墨西哥州大致倖免於新冠疫情沒大爆發，於是打算採取混合遠距及到校上課的方式；紐約州的家長則敦促學校秋季重開，緬因州正規劃更多戶外上課。

全國各學區制定的戴口罩規矩五花八門，有些要全體都戴，但另些學區，比如印第安納州馬里昂郡則打算，只叫較大的孩子們戴口罩。

凡此決定都叫人操心，都想在考量健康以及盡可能慢慢恢復正常兩者之間，努力取得平衡。爸媽們幾個月來，為了自己要上全日班而孩子們整天在家遠距上課，搞得心力交瘁；孩子們被疫情隔離開來，則渴望與同學們交際互動。包括老師在內，人人都對新冠病毒帶來太多不確定、未知狀況，感到十分焦慮。

學區也很煩惱，生怕負擔不起要添購的設備，比如口罩及更多校車。校方則表示，新冠疫情復起，學校重啟計畫還沒就緒，就被搞得七零八落。

哈佛大學全球衛生研究所主任賈哈(Ashish Jha)表示，若是好多社區都爆發大規模疫情，要重開學校就很困難；好消息是學界認為，孩子們較不會傳染病毒，發病的機率也很低，只是考量到比如亞利桑納州的狀況，學校就算現在開放，也無法撐持下去。