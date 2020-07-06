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數位大戰 川普挽頹勢靠推特粉8000萬

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合5日電
川普多年來悉心經營「網軍」，製作網路迷因(meme)，並培養政治影響者，每天轉推競選推文數百次。美聯社
川普多年來悉心經營「網軍」，製作網路迷因(meme)，並培養政治影響者，每天轉推競選推文數百次。美聯社

共和民主兩黨的總統選戰還沒正式開打，但社群媒體已經成為兵家必爭而且必須擁兵自重的要塞。在川普總統面臨連任阻礙漸增之際，數位網路上的目前優勢讓他得以在廣闊社群平台上與支持者串聯，讓民眾忽略他在與疫情、失業及種族紛擾有關的劣勢；但白登與盟友已開始著手打造社媒戰力，將在推特、臉書等與川普力拚選戰，以在數位戰奪取勝利。

美聯社報導，在臉書(Facebook)平台，川普平均每日發文14則，與他的2800萬名臉友溝通；民主黨準總統候選人白登的發文數約為川普的一半，追隨者也只有200萬人。

在推特(Twitter)戰場，川普的追隨者高達8240萬人，讓白登的640萬追隨者顯得相形見絀。

川普多年來悉心經營「網軍」，製作網路迷因(meme)，並培養政治影響者，每天轉推競選推文數百次。

川普青睞的堪薩斯迷因製造者庫克(Logan Cook)說，川普每日穩定轉推支持者的推文，讓粉絲覺得彼此有所聯繫。

另在Google與YouTube廣告方面，川普在兩平台打廣告的費用約是白登的近三倍。

白登6月首次在臉書廣告方面投入比川普陣營還多一倍的銀彈，並招募Instagram支持者舉辦線上募款，甚至設法動員數百名抖音(TikTok)青少年，買斷川普在奧克拉荷馬州競選活動門票，成功讓造勢會場出現比共和黨預期還要多出許多的空位。

川普多年來深耕社群媒體的能耐不容小覷；自由數位企業「縮寫簡稱」(ACRONYM)創辦人塔拉‧麥高文(Tara McGowan)說：「白登和川普現在有非常不一樣的挑戰者。」

麥高文曾任民主黨超級政治行動委員會(Super PAC)「美國優先事項行動」(Priorities USA)主任，她說：「川普需要保住基本盤，白登則需定義且把自己介紹給新選民和潛在支持者。」

然而，川普的暢通無阻的數位麥克風目前似乎受到限制。

推特開始「事實查核」川普的推文，包括指稱通訊投票可能導致選舉舞弊；推特也在川普分享竄改影片時，警告使用者，甚至隱藏明尼蘇達州明尼拿波利斯市(Minneapolis)暴亂者的槍擊影片。

許多主要企業6月受到壓力，分別撤除競選廣告；臉書允諾將在川普違反選舉或仇恨言論等社群規定時，顯示標記。

影音訊息平台Snapchat上月表示，川普的帳號仍可搜尋，但不會出現在平台首頁的推薦版面。

熱門電子布告欄Reddit則在仇恨與暴力言論充斥論壇之後，決定封鎖川普最著名的粉絲之一「The_Donald」。

庫克說：「川普總統的團隊與社群媒體文化交織，這也是他們陷入困境的原因。」

川普 廣告 社群媒體

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