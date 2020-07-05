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譴責暴徒、宣揚價值 川普兩日不同調

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
川普3日晚間在「總統山」（示意圖）發表演說，譴責要求拆除「南方邦聯」人物銅像者根本是「左派側翼暴徒」。（photo by Pixabay）
川普3日晚間在「總統山」（示意圖）發表演說，譴責要求拆除「南方邦聯」人物銅像者根本是「左派側翼暴徒」。（photo by Pixabay）

美國總統川普3日親臨有4大前總統頭像的拉什摩爾山演說，針對拆除銅像的群眾砲火猛烈，批評是「左派側翼暴徒」，引來媒體批評為「黑暗且具分裂性的演說」。但在4日國慶日當天的白宮聲明中，川普的「語氣」丕變，改為鼓勵人民盡其所能守護美國價值。

國慶前夕演說開砲

根據《美國之聲》報導，美國獨立紀念日前夕，川普3日晚間在有著4大前總統頭像的拉什摩爾山（俗稱「總統山」）「總統石像國家紀念公園區」發表演說，譴責要求拆除「南方邦聯」人物銅像及紀念碑的抗議群眾，根本是企圖顛覆國家歷史的「左派側翼暴徒」。對此，華盛頓郵報以「川普消費種族與社會分裂」為標題報導。

「我們的國家正在目睹一場抹殺歷史的無情運動！」川普說，「憤怒的暴徒汙衊我們的英雄、消滅價值，並洗腦我們的孩子，還試著拆毀建國之父的雕像，破壞神聖紀念碑，在城市裡一再發動暴力犯罪。」他強調美國歷史與價值的重要性。

紐約時報指出，川普發表的「黑暗且具分裂性的演說」，將他爭取連任的選戰定調為「對抗新極左法西斯主義」的抗爭。川普利用國慶日演說發動「全面性文化戰爭」，將左派描繪成煽動仇恨且將國家導向集權主義的「稻草人」窮追猛打。

白宮宣揚美國價值

但根據《福斯新聞》報導，4日國慶日（美國獨立紀念日）當天，川普通過白宮發表聲明，慶祝《美國獨立宣言》通過244周年，並督促人民盡所能維護美國自由，「今天慶祝我們國家的獨立，慶祝我們開國元勛們在那個決定性日子裡向世界所展示的遠見，以及慶祝無數愛國者繼續確保自由的火焰永不熄滅。」

「美國人擁有的生命權，自由權和追求幸福的權利，應該為了子孫後代的利益而得到保障。」川普說，「而為了保障這些權利，才需要在人民中建立起政府，而政府的正當權力源於被治理者的同意授權。」他說，美國的開國元勳們在做出這一宣布時，發起了一個擁護自由和民主，反對暴政和君主制的「美國實驗」。

「在過去的幾個月中，美國精神無疑面臨許多的挑戰。」川普說，「然而，面對逆境，我們也經歷了最自豪的勝利時刻。現在必須確保不辜負《獨立宣言》的理念，並盡我們所能保護和維護，使美國成為世界上最偉大國家的自由。」最後他說，「願上帝保佑美利堅合眾國。」

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