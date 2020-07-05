川普國慶致辭不提病毒大流行 稱「美國狀況好」

在理當強調團結慶祝的7月4日美國獨立紀念日，川普總統發表演說誓言「捍衛我們的價值觀」，對抗內部敵人包括左派、掠奪者、煽動者，內容充斥他在政治造勢集會上的種種不滿與好鬥。

川普在「向美國致敬」的國慶活動上，觀看傘兵著陸、問候一線醫護人員和其他應對新冠病毒疫情的核心人物，並直拳揮向那些「中傷」他、不尊重美國過去的人。

他說：「我們正在擊敗激進左翼分子、無政府主義者、煽動者、掠奪者及在許多情況下完全不知道自己在做什麼的人。我們絕不允許憤怒暴民拆毀我們的雕像、抹去我們的歷史，對我們的孩子洗腦。而且我們將保護和保存始於1492年哥倫布發現美洲的美國生活方式。」

川普4日晚間的講話，沒有提到新冠病毒大流行，相反的，他聲稱「我們的國家狀況良好」；但美國已知有近13萬人死於COVID-19。

根據約翰霍普金斯大學統計數據，40個州確診病例呈上升趨勢，3日美國又創下單日確診人數的新紀錄。

有鑑於新冠病毒疫情感染愈來愈多，全國各地官員均呼籲國人按耐住熱情，避免在獨立日大批群聚，但川普仍號召民眾在此「特殊之夜」向美國致敬，並安排大型煙火秀。只是，晚上在華盛頓國家廣場現身和觀看煙火秀的人群，比去年少得多，也和在南草坪排排坐聽川普演說的人不同，廣場上很多人戴口罩並保持社交距離。

在二次大戰紀念館旁，國家公園管理局向所有想要口罩的人分發一包五個布口罩；來自賓州派特．李在華府附近與朋友聚會，談到疫情，她說：「POTUS（美國總統縮寫） 說它會消失。我認為，口罩像個騙局。」但她說她住在川普國際酒店時，有戴口罩。

來自加州的護士齊皮·瓦特與丈夫和兩個女兒一起觀看航空表演和煙火秀。即使是坐在公園長椅上，他們也戴著美國國旗口罩。瓦特說：「我們選擇戴口罩保護自己和他人。」她還說，她的家人對於支不支持川普，有很大分歧。

瓦特說她傾向支持川普，「我在加州南部看到了社會主義傾向。我厭倦自己納的稅被拿去讓人待在家裡。」

白宮發言人迪瑞(Judd Deere)表示，川普邀請出席國慶活動的客人有醫生、護士、執法者、軍人及政府官員。這次活動是向疫情一線人員和社會大眾的「巨大勇氣和精神」致敬。

但在川普贊同在國家廣場和拉什摩爾山舉行大型集會之際，各地社區紛紛決定取消煙火、遊行和其他慶祝傳統，以免感染案例激增。