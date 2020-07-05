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川普國慶致辭不提病毒大流行 稱「美國狀況好」

世界日報 / 記者胡玉立╱綜合報導
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞4日國慶日下午在白宮草坪招待三軍及警消與醫務人員與家屬代表到場慶祝「向美國致敬」活動，觀賞陸軍黃金空降兵，手執國旗，從天而降。Getty Images
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞4日國慶日下午在白宮草坪招待三軍及警消與醫務人員與家屬代表到場慶祝「向美國致敬」活動，觀賞陸軍黃金空降兵，手執國旗，從天而降。Getty Images

在理當強調團結慶祝的7月4日美國獨立紀念日，川普總統發表演說誓言「捍衛我們的價值觀」，對抗內部敵人包括左派、掠奪者、煽動者，內容充斥他在政治造勢集會上的種種不滿與好鬥。

川普在「向美國致敬」的國慶活動上，觀看傘兵著陸、問候一線醫護人員和其他應對新冠病毒疫情的核心人物，並直拳揮向那些「中傷」他、不尊重美國過去的人。

他說：「我們正在擊敗激進左翼分子、無政府主義者、煽動者、掠奪者及在許多情況下完全不知道自己在做什麼的人。我們絕不允許憤怒暴民拆毀我們的雕像、抹去我們的歷史，對我們的孩子洗腦。而且我們將保護和保存始於1492年哥倫布發現美洲的美國生活方式。」

川普4日晚間的講話，沒有提到新冠病毒大流行，相反的，他聲稱「我們的國家狀況良好」；但美國已知有近13萬人死於COVID-19。

根據約翰霍普金斯大學統計數據，40個州確診病例呈上升趨勢，3日美國又創下單日確診人數的新紀錄。

有鑑於新冠病毒疫情感染愈來愈多，全國各地官員均呼籲國人按耐住熱情，避免在獨立日大批群聚，但川普仍號召民眾在此「特殊之夜」向美國致敬，並安排大型煙火秀。只是，晚上在華盛頓國家廣場現身和觀看煙火秀的人群，比去年少得多，也和在南草坪排排坐聽川普演說的人不同，廣場上很多人戴口罩並保持社交距離。

在二次大戰紀念館旁，國家公園管理局向所有想要口罩的人分發一包五個布口罩；來自賓州派特．李在華府附近與朋友聚會，談到疫情，她說：「POTUS（美國總統縮寫） 說它會消失。我認為，口罩像個騙局。」但她說她住在川普國際酒店時，有戴口罩。

來自加州的護士齊皮·瓦特與丈夫和兩個女兒一起觀看航空表演和煙火秀。即使是坐在公園長椅上，他們也戴著美國國旗口罩。瓦特說：「我們選擇戴口罩保護自己和他人。」她還說，她的家人對於支不支持川普，有很大分歧。

瓦特說她傾向支持川普，「我在加州南部看到了社會主義傾向。我厭倦自己納的稅被拿去讓人待在家裡。」

白宮發言人迪瑞(Judd Deere)表示，川普邀請出席國慶活動的客人有醫生、護士、執法者、軍人及政府官員。這次活動是向疫情一線人員和社會大眾的「巨大勇氣和精神」致敬。

但在川普贊同在國家廣場和拉什摩爾山舉行大型集會之際，各地社區紛紛決定取消煙火、遊行和其他慶祝傳統，以免感染案例激增。

川普 口罩 疫情

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