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咖啡店惹事 俄州長見州警 3人學乖戴口罩

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合4日電
凱特布朗和三名員警會談，三人全都戴上口罩。(取材自臉書)
凱特布朗和三名員警會談，三人全都戴上口罩。(取材自臉書)

民主黨籍俄勒岡州州長凱特‧布朗(Kate Brown)3日會見三名在咖啡廳點餐卻沒有戴口罩的州警，討論「事發經過」，強調「聚焦拯救性命，而非因為人們犯了一個錯誤就解雇」。

布朗6月底宣布，7月1日起全州都將遵守室內戴口罩規定，以防止病毒在重啟經濟活動之後繼續擴散。

就在命令生效當天，四名俄勒岡州警前往柯瓦里斯(Corvallis)的「亞倫兄弟咖啡與茶」(Allan Bros. Coffee & Tea)消費，進入店裡並未戴口罩。

店經理伯斯(Travis Boss)請員警戴上口罩，但警察卻說：「州長沒有權利剝奪我們的民權，我們偏偏不戴口罩。」

伯斯說，這名員警接著爆粗口：「去**凱特‧布朗(F*** Kate Brown`)」。

該咖啡廳的監視器並沒有聲音，咖啡廳向州政府提出檢舉後，這名州警被停職接受調查。

布朗在「臉書」(Facebook)上貼出會談照片，寫道：「在社群媒體的世界，很容易因為他們犯錯而遭譴責，但不能因為人們坦白且做對事情而評斷此人人格。」

布朗和三名員警會談期間，三人全都戴上口罩。

「我們談的是孩子、家庭和樹立模範的重要性；他們懊悔先前舉止且願意負責，矢言會做得更好」；布朗說：「警察與我今日同意，戴口罩能拯救更多性命。所以你會看到他們跟我每個人、每天都戴口罩對抗病毒。」

俄勒岡州警察局警長漢普頓(Travis Hampton)形容此事件「丟臉且無以辯護」。

警局並未公布州警的姓名，但他們被改派到俄勒岡州立大學(Oregon State University)。

警局發言人福克斯(Timothy Fox)說：「涉嫌辱罵州長的州警已經遭革職，警方調查發現此事屬實，遺憾且希望同仁遵守州長的行政命令，成為社區的模範。」

口罩 咖啡廳 警察

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