川普簽署…小企業紓困案延至8月8日 還有1300億元沒人領

為確保紓解新冠疫情帶來的經濟衝擊，川普總統在4日國慶日簽署延長小企業疫情紓困法案，將申請截止日期延至8月8日；這項「薪資保護計畫」(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)還有1300億元沒人領，也讓國會有更多時間思忖下一輪針對小企業的疫後復甦計畫。

這項旨在協助受疫情衝擊小企業的的PPP貸款計畫，主要保護原定7日晚間到期，PPP共撥款6700億元，尚有1300億元無人申請。

截至6月27日，PPP已核准近5200億元緊急基金，貸給至少480萬家小企業。

PPP提供3500億元的可免除債務的「軟貸款」(forgivable loans)，讓小企業支付員工薪水等開銷，以免受避疫經濟停擺影響。

PPP推行之初，資金兩周內就被刪請光，眾院緊急磋商再增資3100億元。

參院上月30日舉行匿名投票，通過延長PPP；眾院翌日通過，送到川普桌上等候簽字。

這項貸款計畫是白宮與眾院3月底磋商的史上最大規模紓困法案的一環，這項「新冠病毒援助紓困經濟安全法」(Coronavirus Aid, Relief & Economic Security Act，簡稱CARES Act或關懷法)總價值為2兆2000億元。

PPP延長恰逢國會議員齊聚商討下一輪新冠肺炎刺激計畫，國會眾議員5月通過3兆元的刺激法案，包括挹注州與地方政府，直接發放1200元給每位國民，但這項計畫較不受共和黨掌控的參院歡迎，另提出參院版紓困。

白宮暫緩進一步的討論，稱需要全面檢視經濟復甦計畫的影響；參院共和黨悄悄開始撰寫草案，但正式磋商將待國慶假期結束復會後再議。

川普1日接受「福斯財經網」(Fox Business)訪問時說，他支持另一項直接發錢的計畫，也支持薪資稅減稅(payroll tax holiday)和餐廳及娛樂場所的商業稅減免。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)說，下一輪小企業補助將「更針對」特定產業，如旅館與餐廳。

另一項較受歡迎的民主黨法案允許100人以下的企業，二度申請PPP剩餘款項。