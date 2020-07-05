饒舌歌手肯伊威斯特宣布選總統 挑戰偶像川普炒新聞

美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）在4日美國國慶日當天推文宣布將參選2020年總統大選。肯伊威斯特毫不掩飾他對川普總統的崇拜，是川普的鐵粉，他為何要挑戰自己的偶像？

美國廣播公司新聞網（abcnews）報導，不清楚肯伊威斯特有多認真想選，也不清楚他事前有沒有和川普商量，他也可能是為了他即將發行的新專輯「上帝之國」（God's Country）炒新聞。

肯伊威斯特在推特發文寫道：「透過相信上帝凝聚我們的願景、建設我們的未來，我們如今必須體現美國的應許，我要競選美國總統！」文末附上美國國旗圖案以及「2020願景」（2020VISION）主題標籤。

肯伊威斯特推文一出，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克立即表態支持：「我全力支持你！」

肯伊威斯特勢必得以獨立參選人身分競選，但許多州的遞交參選文件截止時間已過。

肯伊威斯特與他的另一半、電視實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）都支持川普，因此受到以支持民主黨居多的美國娛樂圈排擠。肯伊威斯特在對川普表白他有多愛川普之後，2018年獲邀到白宫作客，但其實他2016年總統大選根本沒去投票。