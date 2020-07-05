川普對中禁航令防疫漏洞 3個月8000港澳人來美

川普總統曾多次自誇從2月開始，禁止來自中國大陸的旅客入境，是他阻隔新冠病毒傳入的一道堅固的牆(strong wall)，證明他一開始就有所防疫，處置得當。然而，這道牆有如一道處處破洞的篩子，因為來自港澳居民不在禁止內，可以無障礙地進入美境，3個月內至少有8000港澳居民進入美國。

針對美聯社的查詢，國務院、疾病防治中心(CDC)及衛生與公共福利部等單位均沒有回應；國務院只在簡短的聲明中表示「不會對內部決策發表評論」，並將問題轉向白宮，然而白宮也沒有回應。

美聯社獲得及分析的商業入境紀錄及私人飛機數據，在美國2月2日實施禁令後的3個月內，有近8000名港澳的居民及外國人，共乘搭600多班航機入境，他們毋須經過增強的篩查和檢疫程序。

除此之外，在中國大陸的美國人不受禁令影響仍可返美，他們在抵達美國時，即開始受到監察追蹤是否有新冠病徵，然而美聯社獲得的政府內部電郵發現，在最初幾天，失去了對1600人的聯繫。

根據國際航空跟蹤公司FlightAware向美聯社提供的飛行紀錄顯示，2月份來自港澳的居民及外國公民共有5600多人，到3月份總數下降至2100人，4月份則只有150人，主要原因是當時美國的新冠疫情持續惡化，相反港澳地區疫情已受控制，變成來美者少，返港澳者多。

儘管目前沒有明顯證據指出，來自港澳的人將新冠病毒帶進美國，但喬治華盛頓大學全球衛生教授沃德曼(Ronald Waldman)認為，這種豁免始終削弱了禁令的目的。因為禁令限制在2月2日正式生效時，在香港至少發現15宗病例，其中一人死亡，澳門發現了七例。

至於從中國大陸及港澳地區返回的美國人，全部經11個指定機場入境並集中檢查，有病徵的會受到隔離，其餘獲放行，但他們會受到州政府及地方衛生部門的監察追蹤，在返回居住處72小時內，會獲得聯繫，並家居隔離14天，單在2月份就有2萬6000人回國。

然而有部分人因為錯誤的電話號碼、錯誤的行程，甚至聲稱從沒有去過中國，最少1600人因此失去聯絡。

而川普繼續自誇他的禁令，上周還在推文說：「我們在應對新冠病毒方面做得很好，包括對早期對中國的禁令，我們拯救了數以百萬美國人的生命！」