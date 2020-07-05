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川普在白宫開國慶派對 宣稱美國99％感染病例完全無害

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞4日在白宫開國慶派對，兩走入人群，與賓客同歡。歐新社
美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞4日在白宫開國慶派對，兩走入人群，與賓客同歡。歐新社

美國總統川普3日在俗稱「總統山」的拉什摩爾山發表被部分媒體稱為分裂國家的「黑暗」國慶演說後，4日返回白宫開國慶派對，在白宮南苑草坪款待數百名賓客。川普在南苑陽台上發表談話，再次警告中國必須為全球的新冠肺炎疫情負責，並宣稱美國的防疫策略進行順利，「99%的感染病例完全無害」。

美國已有280萬人感染新冠肺炎，近13萬人死亡，近日每天新增病例都超過5萬例。但川普仍不顧部分官員和公衛專家的反對，在白宮開國慶派對，現場有發口罩，但未要求賓客戴口罩，實際上幾乎沒有人戴，也沒有保持社交距離。川普和第一夫人梅蘭妮亞也走入人群，與賓客同歡。

川普說：「我們被來自中國的病毒所害，我們已大有進步，我們的策略進行順利。病毒在一個地區被消滅了，又在另一個地區冒出它醜陋的面貌。我們學到很多，我們已學會如何滅火。」

川普再重申他沒有根據的說法，指美國確診病例多，是因為檢測得多。他說：「現在我們已檢測近4000萬人，顯示其中99%的病例都完全無害。沒有其他任何國家可以顯示這樣的結果，因為其他國家沒有像我們這樣檢測，不論在數量或品質方面。」

目前不清楚川普如何取得「99%完全無害」的數字。

川普再批評中國：「中國的隱密、欺瞞和掩飾讓病毒傳播到全世界。傳到189國，中國必須負全責。」

白宫國慶派對現場有戰機分列式表演和跳傘表演，但比不上去年在林肯紀念堂前展示的戰車和其他軍備。

白宫國慶派對現場有戰機分列式表演和跳傘表演。歐新社
白宫國慶派對現場有戰機分列式表演和跳傘表演。歐新社

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞4日在白宫南苑陽台向賓客揮手致意，群眾高呼「再做四年」。歐新社
美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞4日在白宫南苑陽台向賓客揮手致意，群眾高呼「再做四年」。歐新社

白宫國慶派對現場有戰機分列式表演和跳傘表演。歐新社
白宫國慶派對現場有戰機分列式表演和跳傘表演。歐新社

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞4日在白宫南苑草坪開國慶派對，現場賓客幾乎沒人戴口罩。歐新社
美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞4日在白宫南苑草坪開國慶派對，現場賓客幾乎沒人戴口罩。歐新社

川普 國慶 新冠肺炎

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