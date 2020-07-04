喬州邦聯人物巨大雕像該剷除？掀兩派歷史觀大戰

非裔弗洛伊德遭白人警察逮捕時喪命引發全國大示威至今，象徵種族主義的邦聯人物大雕像是否該剷除，在兩派歷史觀大論戰中成為焦點，喬治亞州鄉間邦聯總統戴維斯(Jefferson Davis)等三人的巨大紀念雕像，面臨越來越大的「剷除」呼聲。

喬治亞州法律明定戴維斯、李將軍和傑克遜(Thomas Jackson)三大邦聯人物的雕像不得拆除，但美國全國有色人種促進會(NAACP)亞特蘭大分部副主席葛瑞格斯(Gerald Griggs)說，亞特蘭大是民權運動的發祥地，「我們居然還有世上最大的邦聯紀念碑」，喬治亞州該站到「歷史正確的這一邊」來了。

這三個邦聯人物本身都是蓄奴者；三人騎馬雕像，比美式足球場100碼還長，聳立地面達400呎。喬治亞州立大學非裔美國人研究副教授霍布森(Maurice Hobson)說，矗立在石頭山上的這三人巨大雕像，就是要凸顯「某些喬治亞白人敬仰的」歷史。

也因此，這些大雕像一直都被視為白人優越論的象徵，邦聯老兵創立的三K黨(Ku Klux Klan)1915年就在石頭山頂點燃十字架火焰，宣告重生，這個不乏私刑、恐嚇黑人紀錄的組織，到如今仍不時在大雕像下聚會，他們時常挑7月4日國慶前後或當天的日子，「宣誓」立場。

但邦聯元老後代子孫協會喬治亞分會幹部歐圖爾(Martin O`Toole)反駁道，這些紀念塑像「根本不是種族主義的圖騰。簡單明瞭地說，就是歷史。」

「三個人的立馬雄姿，有啥種族主義的嫌疑？」他問道。

霍布森反駁這種論調；他說，當初南方各州邦聯堅持黑奴制度，就是「錯誤的歷史」，淡化黑奴制在南北戰爭中的角色，就是錯誤的歷史觀。

霍布森說，邦聯領袖堅持保有靠奴隸制度維持的經濟，因此不惜分裂國家，就是「美國的叛徒。」