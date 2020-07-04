血腥星期日發生地「柏圖斯大橋」更名？當地意見分歧

在全國各地推倒邦聯雕像或正名運動中，阿拉巴馬州塞爾瑪鎮(Selma)的柏圖斯大橋(Edmund Pettus Bridge)該不該重新命名？正引發熱議。部分歷經1965年著名「血腥星期日」(Bloody Sunday)民權運動事件的當地非裔人士反對更名，指此橋乃「歷史的一部分」。

橫跨阿拉巴馬河的這座橋，名稱是紀念白人至上主義者、3K黨領袖、邦聯將軍柏圖斯(Edmund Pettus)；1940年落成時，有7000多人參加典禮，遊行隊伍中還有一個描繪奴隸的花車。

1965年3月7日，非裔民權領袖路易士(John Lewis)率領約600人為推動非裔投票權和平示威，在試圖過橋時，遭州警毆打，此事促發民眾支持當年後來的「投票權法案」(Voting Rights Act)，此橋也迅速成為全球知名地標。

自2015年以來，就一直有人上網推動重新命名柏圖斯橋，有人主張將此橋更名為「路易士橋」，但塞爾瑪當地人士對此反應不一，連當年參與遊行者也有人反對。

反對者表示，「柏圖斯」之名諷刺地象徵黑人自由，不該被抹掉；有人認為，早在路易士之前，當地就有許多人為結束種族隔離努力多年。還有人擔心，改變此橋會傷害此貧窮小鎮的旅遊業；畢竟此地除民權歷史外，幾乎別無其它。

現年70歲的琳達·洛里(Lynda Lowery)參與1965年「血腥星期天」遊行時，年僅14歲，她當天頭部受傷縫了35針。洛里不希望這座橋改名。她說：「跨在渾濁的阿拉巴馬河上的這座橋，不是紀念碑，而是歷史的一部分。叫他們別動我的橋！」

洛里的妹妹喬安·布蘭德(Jo Ann Bland)也反對此橋改名，但在明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以膝蓋壓頸致死，導致大規模示威後，她現在暫時支持把橋重新命名以紀念「當地子弟兵」，而不是路易士。

「路易士是我從小到大心目中的英雄，」布蘭德說：「我在柏圖斯橋上跟隨著他，但當天不是只有我和路易士在那裡。」

路易士1965年率眾遊行重傷出院後開始從政，自1987年起即擔任聯邦國會議員。2015年，路易斯公開反對將此橋更改成任何名稱。他表示：「更改此橋名稱將損害投票權運動的歷史完整性。」不過，路易士去年12月確診晚期胰腺癌，網路請願活動呼籲將此橋改名為「路易士橋」，獲得逾28萬5000人連署支持。