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川普將出席美國獨立日活動 政府無要求市民保持社交距離
7月4日是美國獨立日，即該國的國慶日。總統川普（Donald Trump）與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）會在前一天前往南達科他州（South Dakota）並於當晚出席慶祝活動。州長諾姆（Kristi Noem）表示，無計劃要求參與活動的民眾保持社交距離。
川普夫婦3日晚將到拉什莫爾峰國家紀念碑（Mount Rushmore National Memorial）出席煙火慶典，期間還會發表演講。這個國家公園平日會有2.8萬至3.2萬名訪客，但活動當天僅公開發售7,500張門券。
共和黨籍的諾姆6月29日曾向霍士新聞（Fox News）稱：「我們告訴那些擔心的人，他們可以留在家中，但那些想來和加入我們的人，如果他們選擇戴一個（口罩），我們將免費提供口罩，但是我們不會（要求保持）社交距離」。
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