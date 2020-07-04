選民轟「他搞砸了」 競選團隊憂：若失佛州銀髮族 川普連任無望

川普競選團隊憂心，若輸佛州銀髮族支持將連任無望。 美聯社

受到美國總統選舉投票特殊機制影響，擁有29張選舉人票的佛羅里達州，扮演著左右大選結果的勝敗關鍵；川普在2016年大選輕鬆拿下佛州，但如今佛州儼然已成全美新冠病毒疫情「重災區」，上次選舉大力支持他的銀髮族對於疫情失控感到憤怒、失望，川普選情因此變得越來越不樂觀；川普競選團隊擔心，今年的選戰中一旦銀髮族的支持流失，川普輸掉佛州的結果很可能就是連任落空。

川普競選團隊憂心，若輸佛州銀髮族支持將連任無望。 美聯社

77歲退休銀行業者杜德利(John Dudley)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，2016年大選時投給川普，因為非常期待能有企業家入主白宮，在華府帶動改革，「結果他卻搞砸了。」

將近60年來大多投票給共和黨候選人的杜德利表示，很後悔投給川普；他說，今年11月投票時，會把這個錯誤改正過來。

報導分析，長達20年來，65歲以上選民向來是佛州共和黨的「鐵票」，但川普上台後施政表現卻讓這個年齡層選民心灰意冷，佛州疫情嚴重更讓銀髮族下定決心，2020年大選將不再支持共和黨。近年多項民調顯示，在佛州65歲以上選民選民中，即將成為民主黨候選人的白登(Joe Biden)，支持度幾乎已經追上川普。

相較之下，川普在2016年大選時，65歲以上選民支持度領先民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)多達17%。

退休後從密西根州搬到佛州的77歲婦人瑪莎‧朗德(Marsha Lundh)說，這次大選如果川普敗選，將能為美國以及全世界帶來穩定。她說：「我們已經變成處於四分五裂的狀態，所有事情其實都可以處理得更妥當，照理說也應該處理得更好才對。現在，終於有機會讓問題得以改善。」

對於川普來說，如若想順利連任，佛州是輸不得的。但一名共和黨高層受訪時說，以目前情勢看來，川普想要在佛州勝出，「本來就有一場硬仗要打，現在因為疫情的關係，對選情而言彷彿已形成完美風暴(perfect storm)。失去銀髮族選民的支持，我們真的是贏不了。」