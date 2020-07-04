與共和黨地方官員打對台 川普反通訊投票恐傷己

川普反通訊投票恐傷及自己，與地方共和黨官員打對台 美聯社

川普總統堅持反通訊投票，他的競選團隊及盟友全力阻止進一步擴大通訊投票，結果是在一些州與全力推動通訊投票的共和黨選舉官員大打對台。

其實川普與共和黨民選官員之間罕見的不和諧，也正反映出川普不會承認的事實，因為共和黨內很多人相信，擴大通訊投票最終有助於他的連任選戰。

上月川普的競選團隊直接干預俄亥俄州，要求共和黨官員放棄讓選民可以透過網上投票，他盟友也向愛阿華州及喬治亞州發出警告，不要實施通訊投票。

這三個州的共和黨籍州務卿原意是在疫情期間，讓民眾透過通訊投票會更容易及安全；而且在科羅拉多州、夏威夷州、俄勒岡州、華盛頓州及猶他州，通訊投票都成為主要投票方法。然而川普堅稱，這個做法只會導致更廣泛的欺詐行為，破壞總統選舉的完整性。

佛羅里達大學教授、「美國選舉項目」(United States Election Project)主任麥克唐納(Michael McDonald)認為，川普的做法可能會適得其反，並會傷及共和黨人。

在2016年的選舉中，川普輕鬆贏得喬州、愛州及俄州，如果他要在11月的大選中再次輕取這三個州，就必須取得鄉村地區的支持，而這些地區基本上都是上年紀的白人居民。

一些長期活躍的共和黨人認為，其實擴大通訊投票對這些上年紀白人來說是非常重要的，雖然他們習慣親自去投票，然而在疫情期間卻猶豫不決，所以透過通訊投票反而更有利。

篤定成為民主黨候選人白登則全力支持通訊投票，強調疫情期間會使投票變得容易及安全。