不放煙火 在家烤肉 今年美國國慶很「不美國」

受新冠肺炎疫情影響，今年的國慶日變得「很不美式」，以往上街狂歡看煙火及表演的盛況不復見，轉而自家後院烤肉，或在家看電視轉播與串流直播。

「這往往是大批民眾齊聚歷史慶典或社交活動的周末」；波士頓市長偉殊(Marty Walsh)說：「但今年，我們不在麻州波士頓這麼做。」

不只波士頓，許多美國城市的領導人都掙扎著如何在疫情剝奪人們自由的情況下，慶祝獨立紀念日。

國慶日仍有派對，畢竟這是美國第244歲生日。

華盛頓特區國家廣場(National Mall)等地的煙火照放，只是聚集觀看的人少了。

後院烤肉將取代傳統的海灘或棒球場之旅，改成在家避疫。

遊行樂隊、孩子揮舞國旗今年不復見，其他取消的重要國慶活動還有查爾斯河畔波士頓流行樂團現場表演、國會大廈西草坪的現場演奏，以及芝加哥海軍碼頭(Navy Pier)煙火秀。

過去十多年來，都在康乃狄克州舉辦國慶遊戲和煙火派對的專業DJ溫瑟(Jason Wanzer)今年將來賓人數從100人降至30人，且必須保持社交距離，遏止病毒傳播，「今年基本上就剩下到場看表演、吃東西了」。

在大城到小鎮，也有人希望延續國慶傳統。

紐約梅西百貨(Macy`s)年度夏季盛事由一系列小型的表演代替，活動將持續一整周並在4日透過電視轉播最終場。

梅西百貨不會事先宣布地點，表演時間僅五分鐘，降低人們聚集的機率。

內政部長伯恩哈特(David Bernhardt)承諾，今年國家廣場的煙火將是史上最精采，將有萬餘枚先後登場，還有國防部戰機表演；當局歡迎民眾前來欣賞表演，且會發放免費口罩。

川普總統不把防疫當一回事，但華盛頓市長包瑟(Muriel Bowser)不以為然；包瑟提醒想參加國國廣場煙火秀的人們捫心自問「是否需要出現在那裡」；國家廣場不屬於聯邦和市府管轄。

受疫情影響，今年許多國慶活動轉以線上進行，波士頓流行樂團表演和費城煙火秀都會在電視轉播或串流直播。

南加州及南佛羅里達州的部分海灘關閉，多場煙火表演取消，幾場還會照常舉行的煙火表演則告知來賓在車內欣賞。

著名的國慶日吃熱狗大賽將移師康尼島舉行，但現場不會有大批觀眾，參賽者也將保持社交距離。