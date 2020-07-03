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6月增480萬工作、失業率降 川普稱經濟強反彈

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合2日電
勞工部2日公布報告，6月份增加480萬個工作機會，失業率降至11.1%；川普總統表示，即使部分地區仍受到疫情影響無法開放，經濟依然在強勁反彈。 路透
勞工部2日公布報告，6月份增加480萬個工作機會，失業率降至11.1%；川普總統表示，即使部分地區仍受到疫情影響無法開放，經濟依然在強勁反彈。 路透

勞工部2日公布報告，6月份增加480萬個工作機會，失業率降至11.1%；但隨著經濟活動恢復，疫情又開始升溫，這樣的現象很可能只是曇花一現；川普總統表示，即使部分地區仍受到疫情影響無法開放，經濟依然在強勁反彈。

各州政府在5月底陸續恢復經濟活動，5月份失業率為13.3%，到6月立刻有明顯的下降，但最近又有地方因為疫情暫停開放，摩根大通(JP Morgan Chase)的經濟學者埃格頓(Jesse Edgerton)說：「這項數據有點過時了。」

確診案例爆增的地區大多集中在西南部，包括加州、德州、亞利桑納州及佛羅里達州，迫使當地餐館、酒吧、電影院和海灘等公共場所暫停開放，員工們也二度面臨裁員或放無薪假。

勞工部2日公布報告，6月份增加480萬個工作機會，失業率降至11.1%。 美聯社
勞工部2日公布報告，6月份增加480萬個工作機會，失業率降至11.1%。 美聯社

經濟學者認為，恢復經濟所需的時間將比川普期望的還久，到年底前失業率可能維持在接近兩位數左右，AllianceBernstein資深經濟學者溫諾格勒(Eric Winograd)說：「即使到下半年，仍有許多人需要找工作。」

根據報告，對照疫情爆發後的失業率，目前僅恢復了三分之一的工作機會；但裁員的情況仍在持續發生，聯邦統計資料顯示，上周申請失業救濟金的人口僅有些微下滑至140萬。

雖然6月的工作機會成長，但多半來自疫情期間被公司留職停薪的員工；勞工部報告顯示，上個月被永久裁員的人數增加60萬人。

目前國會正在進行另一項紓困計畫的辯論，財政部長米努勤(Steven Mnuchin)曾表示，如果需要紓困的目標民眾或企業愈明確，他支持的意願會愈高。

零售產業增加74萬個工作機會，而酒吧、飯店、餐廳和賭場等餐飲業增加210萬個工作機會，是所有工作領域中成長最多。

除此之外，雖然6月的失業率下降，但和非裔及拉丁裔族群相比，白人族群的失業人口比率下滑最多；非裔失業人口從16.8%下降至15.4%，拉丁裔從17.6%下降至14.5%，但白人目前失業率僅10.1%。

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