學生開「新冠肺炎派對」邀確診者參加 議員曝細節：先染疫者贏錢

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍持續擴大，尤其在美國確診個案仍不斷增加，但在疫情惡化期間，美國竟有學生將疫情視為玩笑，大膽開趴。美國一位議員近期透露有一群學生以「新冠肺炎派對」作為遊戲，特意邀請確診者參加，並將賭金放在罐子內，先染疫者就可拿走整罐獎金，而當地消防局長也證實此事，並表示醫生和州政府都皆知，不過對於如何遏止此種活動仍未表態。

根據「abc News」報導，美國阿拉巴馬州塔斯卡盧薩市（Tuscaloosa, Alabama）議員麥金史特莉（Sonya McKinstry）表示市內或周邊地區出現「新冠肺炎派對」的學生聚會，學生們將派對視為遊戲，目的是互相感染，派對甚至特意邀請確診者參加，她說「他們把錢放進罐子裡，然後嘗試染上新冠肺炎，誰先得到新冠肺炎，誰就能拿走罐子，這沒有任何意義」、「他們是故意這麼做的」。

麥金史特莉已向市議會通報該案件，對此塔斯卡盧薩市消防局局長蘭迪（Randy Smith）上月30日在市議會上證實了學生們的行為，蘭迪表示「起初我們以為是謠言」、「我們做了一些調查，不僅醫生辦公室證實了這點，就連州政府也證實他們有同樣的消息」，不過在報告過程中，蘭迪並未表示要採取何種措施來遏制這種行為或解釋學生來自哪所學校。

而在蘭迪報告完後幾小時，當地市議會便頒布法令，要求民眾在公共場合外出時必須戴上口罩。