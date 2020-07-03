快訊

百萬定存年利息不到8千他超失望 網友推這投資

109指考物理解答出爐！新冠肺炎、蘇花改測速入題 師生都喊難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學生開「新冠肺炎派對」邀確診者參加 議員曝細節：先染疫者贏錢

聯合新聞網 / 綜合報導
美國有學生舉辦「新冠肺炎派對」，特意邀請確診者參加，並以優先染疫作為獲得獎金的方式。圖片來源／ingimage
美國有學生舉辦「新冠肺炎派對」，特意邀請確診者參加，並以優先染疫作為獲得獎金的方式。圖片來源／ingimage

新冠肺炎COVID-19）疫情仍持續擴大，尤其在美國確診個案仍不斷增加，但在疫情惡化期間，美國竟有學生將疫情視為玩笑，大膽開趴。美國一位議員近期透露有一群學生以「新冠肺炎派對」作為遊戲，特意邀請確診者參加，並將賭金放在罐子內，先染疫者就可拿走整罐獎金，而當地消防局長也證實此事，並表示醫生和州政府都皆知，不過對於如何遏止此種活動仍未表態。

根據「abc News」報導，美國阿拉巴馬州塔斯卡盧薩市（Tuscaloosa, Alabama）議員麥金史特莉（Sonya McKinstry）表示市內或周邊地區出現「新冠肺炎派對」的學生聚會，學生們將派對視為遊戲，目的是互相感染，派對甚至特意邀請確診者參加，她說「他們把錢放進罐子裡，然後嘗試染上新冠肺炎，誰先得到新冠肺炎，誰就能拿走罐子，這沒有任何意義」、「他們是故意這麼做的」。

麥金史特莉已向市議會通報該案件，對此塔斯卡盧薩市消防局局長蘭迪（Randy Smith）上月30日在市議會上證實了學生們的行為，蘭迪表示「起初我們以為是謠言」、「我們做了一些調查，不僅醫生辦公室證實了這點，就連州政府也證實他們有同樣的消息」，不過在報告過程中，蘭迪並未表示要採取何種措施來遏制這種行為或解釋學生來自哪所學校。

而在蘭迪報告完後幾小時，當地市議會便頒布法令，要求民眾在公共場合外出時必須戴上口罩。

新冠肺炎 派對 COVID-19

延伸閱讀

網問好市多當年瘋搶義美厚奶茶真相？他揭這點已成「台灣人基因」

爆不倫蔡宜芳後…張益贍改行當美食外送 周薪最高1萬5

台工人「活吃小蝙蝠」直呼甘甜美麗 網氣憤：不要命了！

依照楔形文字重塑4千年前食譜 劍橋教授訝異：簡單美味

相關新聞

學生開「新冠肺炎派對」邀確診者參加 議員曝細節：先染疫者贏錢

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍持續擴大，尤其在美國確診個案仍不斷增加，但在疫情惡化期間，美國竟有學生將疫情視為玩笑，大膽開趴。美國一位議員近期透露有一群學生以「新冠肺炎派對」作為遊戲，特意邀請確診者參加，並將的賭金放在罐子內，先染疫者就可拿走整罐獎金，而當地消防局長也證實此事，並表示醫生和州政府都皆知，不過對於如何遏止此種活動仍未表態。

6月增480萬工作、失業率降 川普稱經濟強反彈

勞工部2日公布報告，6月份增加480萬個工作機會，失業率降至11.1%；但隨著經濟活動恢復，疫情又開始升溫，這樣的現象很可能只是曇花一現；川普總統表示，即使部分地區仍受到疫情影響無法開放，經濟依然在強勁反彈。

比2月少1470萬個就業機會 美國經濟「休克」再現

勞工部2日公布的就業報告顯示6月份增加了480萬個就業機會，表面上看來光鮮，卻難掩目前就業市場的愁雲慘霧；而新冠疫情再起，各類即時衡量法都意味著經濟活動再次下滑，各州雖陸續重啟，但經濟體比起2月水準，依然減少1470萬個就業機會，顯見出現另一次休克現象。

已故淫媒富商艾普斯坦的英國名媛女友 被FBI逮捕

曾為名人安排性派對的已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein），他的英國名媛女友季絲蘭•麥斯威爾（Ghislai...

川普姪女出書揭家族黑暗歷史 上訴法官裁決准出版

美國總統川普的姪女瑪莉（Mary Trump）將出新書爆料家族的黑暗歷史，川普團隊先前請求法院禁止出書，紐約上訴法院法官...

拜登單月吸金42億破紀錄 募款功力再度完勝川普

根據今天公布的數據，美國民主黨準總統候選人拜登今年6月募得1億4100萬美元（約新台幣42億元）競選經費，連續第2個月募...

專家：疫情、不景氣、動亂 民眾如生活在「憤怒孵化器」

非裔佛羅伊德(George Floyd)事件和政府未能遏止新冠肺炎疫情，導致居家避疫、混亂且遭民眾抵抗的戴口罩及維持社交距離等避疫規範，讓美國人如同生活在「憤怒孵化器」，心理學家專家呼籲民眾可透過許多方式調適情緒。

市長下48小時緊急令！西雅圖淨空「自治區」 逮40餘人

在發生兩起槍案造成至少兩死三傷後，西雅圖市長珍妮‧鄧肯(Jenny Durkan)發布效期48小時的公共安全緊急行政命令，並於美西時間1日清晨5時啟動驅離作業，大批鎮暴警察抵達被抗議人士占領已數周的西雅圖市中心區，展開淨空(清場)行動，至少40餘人遭到逮捕。

財神到！川普挺新一輪現金紓困 金額將高於民主黨提案

美國總統川普1日表示，他支持向民眾發放新一輪紓困金，表示發放金額將高於民主黨先前通過的紓困案。

港版國安法施行不到24小時 美眾院通過「香港自治法」

港版國安法施行不到24小時，美國聯邦眾議院1日無異議通過「香港自治法案」（Hong Kong Autonomy Act）...

熱門新聞

被冷落？毛小孩將出生僅26日雙胞胎女嬰咬死 母親眼目睹崩潰

影／緬甸玉石礦場崩塌畫面曝光！海嘯般波浪橫掃山谷

男子殺貓當街燒烤稱沒錢 路人大罵：怎麼有錢買菸

日本女生不能單獨吃拉麵？ 網友揭背後性別觀念

34年懸案偵破...「華城連環殺人案」嫌犯因變態獸欲 性侵殺害14人

美股3月恐慌會重現嗎？緊盯這關鍵數字

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。