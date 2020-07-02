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專家：疫情、不景氣、動亂 民眾如生活在「憤怒孵化器」

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合1日電

非裔佛羅伊德(George Floyd)事件和政府未能遏止新冠肺炎疫情，導致居家避疫、混亂且遭民眾抵抗的戴口罩及維持社交距離等避疫規範，讓美國人如同生活在「憤怒孵化器」，心理學家專家呼籲民眾可透過許多方式調適情緒。

華盛頓郵報報導，專精憤怒評估與治療的爾灣加州大學(UCI)心理學教授諾瓦科(Raymond Novaco)說：「我們基本上住在巨大的憤怒孵化器中。」

美國精神醫學會(APA)災難精神病學委員會主席摩根斯坦(Joshua Morganstein)說，美國處理「一件比一件還嚴重的三場災難：新冠肺炎疫情、經濟不景氣和動亂，「常見的一種因應方式就是生氣。」

過去幾年民調顯示，早在今年危機前，美國人的憤怒情況就已經變嚴重；蓋洛普(Gallup)2018年民調即指出，美國人的壓力與憂慮已逐年增加。

聯邦疾病防治中心(CDC)4月以來的每周緊急調查未特別徵詢受訪者是否生氣，但顯示美國人焦慮或憂鬱，尤其是佛洛伊德事件後那一周，非洲裔和亞裔特別焦慮。

焦慮和憂鬱都能產生憤怒，加州斯克利普斯學院校長、社會心理學教授拉莉薩‧泰登斯(Larissa Tiedens)說，憤怒是對疫情不確定性和抗議活動的反應。

杜克大學(Duke University)醫學院心理學與行為科學助理教授推迪(Damon Tweedy)則表示，儘管有些憤怒難免，卻在未能正向應對時變成問題，如暴力、家暴，或對心血管、神經和內分泌系統有害。

諾瓦科說，解決憤怒的課題並非不要生氣，而是需要避免憤怒凌駕判斷和呼吸的「解毒劑」。

摩根斯坦說，不要火上澆油，當人們察覺到憤怒時，應避免再去瀏覽相關媒體，增加刺激因子，甚至造成創傷症候群(PTSD)。

諾瓦科建議，感覺到憤怒來襲時，不妨停一分鐘思考後果或是否有幫助，緩和情緒。

新冠肺炎 疫情 憂鬱

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