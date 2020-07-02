市長下48小時緊急令！西雅圖淨空「自治區」 逮40餘人

在發生兩起槍案造成至少兩死三傷後，西雅圖市長珍妮‧鄧肯(Jenny Durkan)發布效期48小時的公共安全緊急行政命令，並於美西時間1日清晨5時啟動驅離作業，大批鎮暴警察抵達被抗議人士占領已數周的西雅圖市中心區，展開淨空(清場)行動，至少40餘人遭到逮捕。

「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗議群眾將西雅圖市中心區約六條街範圍占領，稱之為「國會山自治區」(Capitol Hill Autonomous Zone，縮寫CHAZ)，而位於占領區內的西雅圖東區警察分局(Police Department East Precinct)已暫時關閉。

要求改革的和平訴求，近來在自治區連續發生死傷槍擊案後，已經變調；占領區內的商家及住戶日常生活大受影響，叫苦連天。

根據緊急行政命令，在東區分局及安德遜公園(Cal Anderson Park)附近停留的民眾屬於「非法集會」(unlawful assembly)，將遭到警方立即強制驅離。

當地媒體報導，約百名鎮暴警察清晨時分抵達占領區，對群眾宣布有五分鐘時間可以自行離開，若持續逗留將遭到逮捕。

截至傍晚，警方統計，至少已有40人被捕。

西雅圖警察局1日在推特發文寫道，自從抗議人士今年6月8日在東區分局附近發起示威之後，到目前為止由於連續發生槍擊案，已有兩名青少年喪生，另有三人傷勢嚴重，警方也頻頻接獲搶劫、攻擊以及其他暴力犯罪的舉報。

西雅圖警察局非洲裔女警長卡麥隆‧貝斯特(Carmen Best)對媒體表示，警方下一步行動就是淨空占領區以及東區分局周邊。