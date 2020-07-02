快訊

普丁超級大總統！俄修憲公投過關，嚴禁同婚、連任再戰16年

警政署長陳家欽涉偽造文書遭送辦 北檢查無不法簽結

市長下48小時緊急令！西雅圖淨空「自治區」 逮40餘人

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
西雅圖淨空自治區，十餘人被捕。 美聯社
西雅圖淨空自治區，十餘人被捕。 美聯社

在發生兩起槍案造成至少兩死三傷後，西雅圖市長珍妮‧鄧肯(Jenny Durkan)發布效期48小時的公共安全緊急行政命令，並於美西時間1日清晨5時啟動驅離作業，大批鎮暴警察抵達被抗議人士占領已數周的西雅圖市中心區，展開淨空(清場)行動，至少40餘人遭到逮捕。

「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗議群眾將西雅圖市中心區約六條街範圍占領，稱之為「國會山自治區」(Capitol Hill Autonomous Zone，縮寫CHAZ)，而位於占領區內的西雅圖東區警察分局(Police Department East Precinct)已暫時關閉。

要求改革的和平訴求，近來在自治區連續發生死傷槍擊案後，已經變調；占領區內的商家及住戶日常生活大受影響，叫苦連天。

根據緊急行政命令，在東區分局及安德遜公園(Cal Anderson Park)附近停留的民眾屬於「非法集會」(unlawful assembly)，將遭到警方立即強制驅離。

當地媒體報導，約百名鎮暴警察清晨時分抵達占領區，對群眾宣布有五分鐘時間可以自行離開，若持續逗留將遭到逮捕。

截至傍晚，警方統計，至少已有40人被捕。

西雅圖警察局1日在推特發文寫道，自從抗議人士今年6月8日在東區分局附近發起示威之後，到目前為止由於連續發生槍擊案，已有兩名青少年喪生，另有三人傷勢嚴重，警方也頻頻接獲搶劫、攻擊以及其他暴力犯罪的舉報。

西雅圖警察局非洲裔女警長卡麥隆‧貝斯特(Carmen Best)對媒體表示，警方下一步行動就是淨空占領區以及東區分局周邊。

華盛頓州地方電視台KIRO 7報導，到了1日中午，絕大多數抗議人士都已經離開占領區。

西雅圖淨空自治區，十餘人被捕。 美聯社
西雅圖淨空自治區，十餘人被捕。 美聯社

西雅圖 警察 東區

延伸閱讀

西雅圖占領區又出人命警長：該適可而止了！

川普豪賭失利 疫情狂燒危及連任路

西雅圖無警察自治區連兩日傳槍響！市長下令：全面清場

達美航空25日恢復西雅圖飛上海浦東 每周2班

相關新聞

港版國安法施行不到24小時 美眾院通過「香港自治法」

港版國安法施行不到24小時，美國聯邦眾議院1日無異議通過「香港自治法案」（Hong Kong Autonomy Act）...

財神到！川普挺新一輪現金紓困 金額將高於民主黨提案

美國總統川普1日表示，他支持向民眾發放新一輪紓困金，表示發放金額將高於民主黨先前通過的紓困案。

專家：疫情、不景氣、動亂 民眾如生活在「憤怒孵化器」

非裔佛羅伊德(George Floyd)事件和政府未能遏止新冠肺炎疫情，導致居家避疫、混亂且遭民眾抵抗的戴口罩及維持社交距離等避疫規範，讓美國人如同生活在「憤怒孵化器」，心理學家專家呼籲民眾可透過許多方式調適情緒。

市長下48小時緊急令！西雅圖淨空「自治區」 逮40餘人

在發生兩起槍案造成至少兩死三傷後，西雅圖市長珍妮‧鄧肯(Jenny Durkan)發布效期48小時的公共安全緊急行政命令，並於美西時間1日清晨5時啟動驅離作業，大批鎮暴警察抵達被抗議人士占領已數周的西雅圖市中心區，展開淨空(清場)行動，至少40餘人遭到逮捕。

美國人的憤怒…遠遠超過川普對中國的憤怒

距離美國總統大選僅剩約4個月，總統川普選情卻愈來愈不妙。川普本想加速重啟經濟活動救選情，但多州疫情惡化，民主黨猛攻川普防疫不力，共和黨內也出現雜音；疫情與選情都不見好轉，川普再度把矛頭指向中國大陸，但這張「反中牌」不僅無助於控制疫情，恐怕也難救川普低迷選情。

俄懸賞殺害美軍？ 歐布萊恩：情資不足未曾向川普報告

紐約時報報導美國總統川普3月曾聽取俄羅斯賞金簡報，卻沒有反制；川普1日接受福斯新聞專訪，稱這是又另一鬧劇（Hoax），白...

制裁中國大陸 美政府、國會紛出招

美國國務院和商務部1日分別發出聲明，政府部門啟動企業諮詢，警告美國企業經營供應鏈的風險，不要與協助侵害新疆人權的陸企往來...

川普反中牌 擋不住美國人的怒

距離美國總統大選僅剩約四個月，總統川普選情卻愈來愈不妙。川普本想加速重啟經濟救選情，卻讓多州疫情惡化，民主黨猛攻川普防疫...

CNN: 川普曾罵梅克爾愚蠢

那是一次同烏克蘭總統澤連斯基的電話交談。正是這次電話後來引發了對川普的彈劾程序。現在，美國有線電視新聞網CNN報道說...

橢圓辦公室談話流出 川普意志凌駕國家

「川普用對州長的態度面對他國元首」、「川普對女性領導人很惡毒」曾揭穿水門案的CNN資深調查記者柏恩斯坦日前爆料，據白宮內部人士透露，美國總統川普與各國元首的電話內容極為不堪，包括放任俄羅斯懸賞塔利班殺害美國軍人，以及言語羞辱女性領導人梅克爾及梅伊等。

影／美國新墨西哥州 驚現「ID4外星船艦」盤狀雲

美國新墨西哥州克洛維斯（Clovis, NM）一位居民日前拍到天有異象，只見灰暗的巨大盤狀雲遮擋夕陽、壟罩天空，正中央還...

川普是強硬派或叩頭者 拜登更好嗎？

隨著前國安顧問波頓新書出版，民主黨人和自由派媒體都說，川普總統對中國沒有想像中強硬，反而是「叩頭者」，他央求習近平主席多買美國農產品，「要保證我贏」。多家美國媒體近期爆料，指中共更喜歡川普連任；川普則指控拜登父子和北京關係不清不楚，根本是「北京拜登」。中國被美國兩黨這樣「抬愛」，無形中增加介入美國大選機會；北京上周向美方暗示，川普政府如越過紅線(譬如干預港版國安法實施等)，可能危及中方第一階段貿易協議對美農產品和其他商品採購。

熱門新聞

妙齡女慘遭性侵勒斃成懸案 35年後靠「一滴精液」揭家族真兇

港版國安法施行不到24小時 美眾院通過「香港自治法」

台贈芬蘭口罩 檢驗結果品質頂級

美股早盤躍漲200點 新冠疫苗早期試驗結果正面

川普反中牌 擋不住美國人的怒

KSK遭納粹滲透 德國解散菁英部隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。